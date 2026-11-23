Dnes v 15:39 se změnila vláda nad Ústím. Vohryzka, nezávislý kandidát a lídr koalice Jedno Ústí, absolvent VŠE, někdejší manažer několika firem a dosavadní šéf Městských služeb Ústí nad Labem, vystřídal v křesle Petra Nedvědického z ANO. Ten městu vládl osm let.
Jedno Ústí drtivě zvítězilo v říjnových komunálních volbách se ziskem 51,25 procenta hlasů, což mu v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu zajistilo 22 mandátů. Druhé skončilo ANO s šesti mandáty. Následovalo Vaše Ústí se čtyřmi, SPOLU pro Ústí s třemi a SPD s Motoristy se dvěma mandáty.
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O síle Jednoho Ústí se opoziční zastupitelé na schůzi začali brzy přesvědčovat. Vohryzka a jeho věrní hned začali úřadovat, když oznámili devět členů rady včetně primátora a jeho tří náměstků s tím, že uvolněni, tedy plně placeni budou zatím dva náměstci a tři členové rady. Karolína Žákovská jako 1. náměstkyně, takzvaná statutární, tedy zastupující primátora v jeho nepřítomnosti, zůstane zatím neuvolněná, než vyřeší své další pracovní záležitosti.
Ostrá výměna mezi primátorem a opozicí
Vohryzka dal i přes protesty opozice o náměstcích hlasovat najednou, ne po jménech, nedovolil ani dlouhé představování radních a nesdělil opozici gesce, kterým se budou věnovat, s odkazem na příští zastupitelstvo. „Budeme to řešit na zasedání rady města a na dalším zastupitelstvu,“ uvedl.
Podobně nechal prohlasovávat politické nominanty Jednoho Ústí do firem, v nichž má město majetkovou účast. Spor se strhl například o Jakuba Žídka, kterého Jedno Ústí posílá jako jednoho ze tří jednatelů do firmy AVE Ústí nad Labem. Chvílemi to působilo tak, že přišel sekáč, který se s (opozicí) nezakecá.
„Opravdu se nedozvíme, kdo je ten a ten a čím se živí? Rozumím, že je tu velká většina (Jednoho Ústí - pozn. red.), ale není to v pořádku. Návrh nepodpoříme, pokud nevím, co kdo dělá,“ uvedl například Radim Bzura ze SPOLU pro Ústí k hlasování o náměstcích.
„Ani v nejhorším snu jsem nečekal, že zdvořilostní dotaz na životopis (radního) se změní na nedůstojný průběh zastupitelstva. Očekával bych, že když máte dlouhou dobu na přípravu...“ začal Tomáš Vlach z ANO svou promluvu. Na to se Vohryzka zasmál s tím, že děkuje právě za tu dobu. Byla to totiž soudem zamítnutá stížnost Tomáše Vlacha na průběh voleb, která oddálila konání prvního povolebního zastupitelstva skoro o měsíc. Pak Vohryzka několikrát zopakoval, že Jedno Ústí se rozhodně flákat nebude.
„Ten stav, v němž Ústí přebíráme se může jenom zlepšit. Opozici jsem už upozorňoval, že kdykoli se s kýmkoli může sejít a informace získat,“ sdělil Vohryzka. Reagoval tak i na stížnost poslankyně a zastupitelky za ANO Evy Fialové.
„Takhle nízkou úroveň diskuse jsme na zastupitelstvu nikdy neměli. Věřím, že se to podaří zlepšit, bylo by to ve prospěch občanů, kdyby se jako koalice a opozice byly schopné domlouvat,“ vytkla Vohryzkovi Fialová.
První plány primátora Vohryzky
„Čekání na ustavující zastupitelstvo bylo relativně dlouhé. Využili jsme ho ale k přípravě. Dnešním zastupitelstvem a zítřejším jednáním rady se plně ujímáme vedení města. Chceme začít prosazovat změny, které občané brzy uvidí. Od začátku jsme komunikovali, kdo bude ve vedení města. Jednotlivé gesce máme rámcově připravené, ale chceme si ještě ujasnit jejich hranice a také to, které oblasti budou společné pro více radních,“ dodal po zastupitelstvu Vohryzka.
„Nikdo ze současného vedení Jednoho Ústí dosud nebyl ve vedení města a není příjemné pohybovat se po magistrátu v situaci, kdy jste sice vyhráli volby, ale ještě nejste oficiálně zvoleni. Máme připravenou řadu věcí, které chceme řešit. Jednou z nich je změna politiky odpadového hospodářství. Situace v Ústí je v tomto ohledu nešťastná, protože máme přibližně 25 tisíc dlužníků na poplatcích za odpady. Dalším velkým úkolem je příprava rozpočtu. Návrh předložený předchozím vedením je deficitní už v provozní části. Musíme proto urychleně připravit vlastní rozpočet,“ vysvětloval Vohryzka kritizovaný spěch.
Jedno Ústí, tedy široká koalice PRO! Ústí, Pirátů, Zelených, STAN, TOP 09, UFO a Našeho Česka, může vládnout samo. V opozici skončilo ANO, SPD a SPOLU pro Ústí.
Dosavadní vedení Ústí nad Labem v čele s primátorem Petrem Nedvědickým (ANO) skončilo. Sám Nedvědický byl v čele města od roku 2018. Jak hodnotí osobnosti ústeckého veřejného života vedení zdejšího magistrátu v uplynulém volebním období?
Václav Houfek, ředitel ústeckého muzea
Věra Nechybová (nestr.), náměstkyně primátora v uplynulém volebním období
Jsem moc ráda, že se mi během uplynulých čtyř let podařilo oblasti, které jsem měla ve své gesci, podpořit a dále rozvíjet. Příkladem jsou městské služby a jejich rozvoj, zachování divadla, převedení podílu a vypořádání vztahů s Ústeckým krajem, díky čemuž se podařilo zachovat kulturu v Ústí. Do mé gesce patřila také správa hřbitovů a sportovišť nebo rozvoj areálu Větruše. Velmi oceňuji, že mě kolegové z rady v těchto oblastech podporovali a vždy schvalovali finanční příspěvky v maximální možné výši, jakou rozpočet umožňoval.
Yveta Tomková (Vaše Ústí), starostka části Neštěmice
Jaroslav Šimanovský (ANO), starosta části Severní Terasa
Ilona Pšenková, ředitelka ústecké zoo