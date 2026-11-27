V Žatci sídlí 4. brigáda rychlého nasazení. Podnět na chování dvou desátníků dostala Vojenská policie minulý měsíc od velitelů jednotky.
„Vojenská policie obdržela v říjnu letošního roku podnět od velitelských orgánů žatecké posádky týkající se závažného podezření na šikanu prováděnou dvěma vojáky vůči nováčkovi jednotky. Na základě zjištěných informací bylo neprodleně zahájeno prověřování tohoto podnětu a do žatecké posádky byl vyslán tým kriminalistů,“ uvedla Vojenská policie.
Už první provedené výslechy podle kriminalistů poukazovaly na zcela neakceptovatelné chování dvou desátníků vůči nováčkovi jednotky, které obsahovalo nejhorší praktiky takzvané mazácké vojny z 80. let. V komunistickém Československu byla tehdy povinná základní vojenská služba, kterou musely absolvovat desetitisíce mladých mužů. Současná česká armáda je plně profesionální.
Zásadní roli v žateckém případu sehrál alkohol, byť mimo službu, ale v prostorách jednotky. „Shromážděné důkazy prokázaly nerespektování základní lidské důstojnosti a vojenské cti prostřednictvím činů, kterých se oba podezřelí na poškozeném vojákovi dopustili,“ dodali policisté.
Další informace kvůli citlivosti případu a s ohledem na poškozeného vojáka nebude Vojenská policie poskytovat.