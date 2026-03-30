„Nové opatření přímo vychází z argumentace soudu. Snažili jsme se vše nastavit tak, aby v případě další žaloby opatření před soudem obstálo,“ vysvětlil starosta Žatce Radim Laibl (ANO) s tím, že město zároveň podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, protože s původním verdiktem nesouhlasí, ale nechce ztrácet čas čekáním na výsledek.
V novém návrhu radnice jasně stanovila pravidla pro to, jak se do režimu vyšší daně dostat, ale i jak něj vystoupit. „Seznam budov budeme aktualizovat jednou za dva roky, aby majitelé věděli, že mají šanci z toho vystoupit. To si myslím, že je fér,“ přiblížil starosta.
Obecně mohou obce a města daň z nemovitosti navýšit díky takzvanému místnímu koeficientu. Je to číslo, kterým se násobí základní sazba daně stanovená státem. Od ledna chce Žatec zvýšit místní koeficient z nynější hodnoty 2 na vyšší sazby, a to 4 a 5. Týká se to třicítky zanedbaných budov. Opatření cílí především na zchátralé domy v historickém jádru Žatce, které je zapsané na seznamu UNESCO.
Chovají se jako zvířata. Lidé v centru Žatce si stěžují na nové sousedy
Zásadní novinkou v pravidlech je bodování stavu problematických nemovitostí. Komise pro architekturu a regeneraci města Žatce každou ohodnotila v několika kategoriích a pak určila, do jaké daňové skupiny patří, tedy zda do sazby 4 či 5. V reálu to znamená vyšší poplatek o desítky až stovky tisíc korun, podle toho o jak velký objekt jde.
Radnice doufá, že vyšším zdaněním přiměje vlastníky, aby se o své nemovitosti začali starat. „Neděláme to jen jako represi. Majitelé mohou využít náš Fond regenerace, který je určen těm, kteří chtějí své nemovitosti opravit – v takovém případě jim město na rekonstrukci finančně přispěje. Pokud ji opravit nechce, musí počítat s vyšším zdaněním. Je to metoda ‚cukru a biče‘,“ zmínil Laibl.
Návrh opatření obecné povahy žatečtí zastupitelé odsouhlasili minulý týden a nyní poběží lhůta pro podávání námitek. Konečné opatření by měli zastupitelé projednat nejpozději v červnu, tak aby platilo od ledna 2027.
Opoziční zastupitel Vladimír Vlach (Česká pirátská strana) vedení města vytkl, že vyšší daň necílí na průmyslové podniky, velká obchodní centra a některé další opuštěné objekty. „Proto nebudu pro návrh hlasovat,“ sdělil.
Vyšší daň pro chátrající domy v Žatci nebude, rozhodl soud. Město se nevzdá
Jedním z cílů vyšší daně je i léta zanedbaný hotel Družba, který stojí v sousedství radnice. Jednatel vlastnické firmy Rydex Martin Šmíd se k situaci zatím nechtěl konkrétně vyjádřit. „Je to poměrně obsáhlé, nejdříve si to musím prostudovat,“ řekl.
Právě společnost Rydex vloni první opatření napadla u krajského soudu. Zda podá žalobu i tentokrát, pokud nové nařízení vstoupí v platnost, odmítl Šmíd komentovat.
Nejvyšší daň z nemovitosti už platí od letošního roku majitelé bytových domů, v nichž ubytovávají lidi na dávkách a nepřizpůsobivé. Radnice je označuje jako obchodníky s chudobou. S navýšením daně pro ně neměl soud problém.
3. prosince 2025