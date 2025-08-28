Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:12aktualizováno  17:12
Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili repliky dveří. Nová je střecha, fasáda i vybavení včetně kamer. Oprava stála téměř 110 milionů korun.
Objekt z roku 1873 léta chátral. V únoru 2023 ho převzal zhotovitel, který stihl rozsáhlou rekonstrukci před termínem, což byl únor 2026. Novinkou je výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do odbavovací haly, toalety, informační a orientační systém.

V budově vznikly komerční prostory. V nich bude mít pobočku kromě jiných Chrám chmele a piva, který informuje turisty o dění ve městě, jež je na seznamu UNESCO. Zlepšilo se také zázemí zaměstnanců Správy železnic.

Stavaři vyměnili střešní krytinu, zateplili půdu a vyměnili všechny rozvody. „Rekonstrukce nezahrnovala výměnu oken, ale původní dveře nebylo možné zachovat, proto vznikly repliky. Sochař Libor Pisklák pracoval na úpravě schodiště, které v 70. letech nešetrně natřeli. Renovaci ocenili i památkáři,“ řekl stavbyvedoucí Petr Suchý.

V Žatci začíná oprava nádraží, potrvá skoro dva roky a vyjde na 100 milionů

Na rekonstrukci naváže revitalizace prostoru před nádražím, kde budou nástupiště autobusů. „Připravenou jsme měli investici už na letošní rok, ale vstoupil do toho Ústecký kraj, který chce připravit nástupiště také pro krajské linky. Projekt upravíme a realizovat ho budeme příští rok,“ řekl starosta Radim Laibl (ANO). Podle něj by bylo vhodné uvažovat o přesunu celého autobusového nádraží k vlakovému. Nyní je asi kilometr daleko.

Vystupovat mohou cestují z vlaku v Žatci ještě na stanici západ. Tam bude jen zastávka. Nevzhlednou menší budovu nádraží Správa železnic nyní demoluje.

„Zůstane pouze přístřešek. Cestující budou odbavováni ve vlacích,“ uvedl náměstek Oblastního ředitelství Správy železnic v Ústí nad Labem Vladimír Růžička.

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

28. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

