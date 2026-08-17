Bylo to jinak. Opilý senior upadl na silnici, policii balamutil historkou o sražení autem

Autor: lyst
  14:12aktualizováno  14:12
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Policisté v Žatci řešili na první pohled vážný dopravní incident. Čtyřiasedmdesátiletého muže podle jeho výpovědi srazil na silnici osobní automobil a z místa nehody ujel. Při následném vyšetřování však policie zjistila, že si senior dramatický příběh pouze vymyslel. V dechu mu následně policisté naměřili přes dvě promile alkoholu.

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Po půl sedmé večer obdržela policie oznámení prostřednictvím tísňové linky. Seniora podle jeho vlastní zmatené výpovědi srazil osobní vůz a z místa bez poskytnutí pomoci odjel.

Událostí se začali ihned zabývat policisté z oddělení dopravních nehod Dopravního inspektorátu Louny. K rychlému vyřešení záležitosti a pátrání po údajném řidiči následně pomohl kamerový systém Městské policie Žatec, který ohledně incidentu odhalil celou pravdu.

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„Stojíte si pořád za tou verzí, že vás srazilo auto?“ zeptal se podle záznamu policista potlučeného muže. „Jo,“ odpověděl bez váhání senior.„Dobře, tak já teda vám i manželce něco ukážu,“ dodal policista.

Seniorovi následně pustil kamerový záznam. Přestože se jeho zhlédnutí v prvních momentech zjištění bránil. Následně uznal, že jej srazil spíše alkohol než vozidlo.

Kde je auto? Jdete, jdete a fláknete s sebou,“ prohlásil suverénně policista. „To jste manželce ukazovat nemusel,“ odvětil sklesle senior, kterému policisté naměřili 2,2 promile alkoholu v dechu.

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Policie vyzývá ke všímavosti

Policisté video nezveřejnili jen kvůli odlehčení celé situace, ale aby poukázali na fakt, že není radno obracet při nehodách zrak jinam. Kdykoliv se v jakkoliv podobné situaci může jednat o blízkého člověka, který v kritické situaci může bojovat o čas.

„Muž po pádu zůstal několik minut ležet ve vozovce a kolem něj projížděla vozidla, aniž by někdo zastavil a ověřil, zda nepotřebuje pomoc. Té se mu ale nedostávalo, a to v momentě, kdy ji senior opravdu potřeboval. Přitom právě v takové chvíli může rozhodovat každá minuta. Zranění po pádu mohou být natolik vážná, že člověk, který zůstane bez pomoci, nemusí být schopen si sám přivolat potřebnou pomoc,“ uvedl na webu policie mluvčí Jakub Mareš.

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Společně s apelem policisté děkují oběma duchapřítomným řidičům, kterým situace nebyla lhostejná a zajistili muži první pomoc.

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