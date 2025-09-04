Žatec opět hledá firmu, která zvelebí zahradu u mateřské školy

Autor: vlm
  6:59
Nová školní zahrada by měla dětem sloužit k odpočinku i zábavě. Projekt počítá s menším sportovním hřištěm, pískovištěm nebo altánem a chodníky s bezpečným povrchem. Původní výběrové řízení bylo zrušeno, protože se do něj nikdo nepřihlásil.

Nová školní zahrada by měla dětem sloužit k odpočinku i zábavě. Projekt počítá s menším sportovním hřištěm, pískovištěm nebo altánem a chodníky s bezpečným povrchem. Původní výběrové řízení bylo zrušeno, protože se do něj nikdo nepřihlásil. | foto: archiv města Žatec

Žatec znovu hledá firmu, která zvelebí zahradu u mateřské školy v ulici Otokara Březiny.

Původní výběrové řízení bylo zrušeno, protože se do něj nikdo nepřihlásil.

„Nová školní zahrada by měla dětem sloužit jak k odpočinku, tak zábavě, a to i formou sportu. Proto je součástí projektové dokumentace například menší sportovní hřiště, obsahuje nové herní prvky, pískoviště, ale také altán a chodníky s bezpečným povrchem. Součástí proměny bude i úprava zeleně,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

Po revitalizaci zahrady by v lokalitě by měla být také lépe zadržována dešťová voda.

„S tím bude spojená ukázka, jak nakládat s touto vodou, když budou děti moci z retenční nádrže nabírat dešťovou vodu ze střech a zalévat květiny či keře,“ dodal Kassal.

Současná školní zahrada slouží dětem už desítky let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Litoměřická centrální školní jídelna dostane díky rekonstrukci nový výtah

Centrální školní jídelna v Litoměřicích ve Svojsíkově ulici prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Práce budou probíhat i během školního roku. Žáci a další strávníci se proto musí připravit na dočasná...

4. září 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Při nehodě dvou osobních aut u Lančova na Znojemsku zemřel jeden řidič

Při nehodě dvou osobních aut u Lančova na Znojemsku nedaleko Vranovské přehrady zemřel ve středu vpodvečer jeden řidič. Řidička druhého vozidla utrpěla...

4. září 2025  5:25,  aktualizováno  5:25

Žatec opět hledá firmu, která zvelebí zahradu u mateřské školy

Nová školní zahrada by měla dětem sloužit k odpočinku i zábavě. Projekt počítá s menším sportovním hřištěm, pískovištěm nebo altánem a chodníky s bezpečným povrchem. Původní výběrové řízení bylo...

4. září 2025  6:59

Dopravci dostali od kraje další pokuty

Peněžní trest dostali jak soukromí dopravci, tak Dopravní společnost Ústeckého kraje. Vadily neobsloužené zastávky, nevyhovující teploty ve vozech, nefunkční vybavení nebo také nevhodné chování...

4. září 2025  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vzácné tisky ožily on-line. Nejvíc frčí třeba Mastičkář. Nahlédněte s námi do digitalizace v městské knihovně

Městská knihovna v Praze (MKP), respektive místní Oddělení digitalizace, jež se specializuje na převádění tiskovin do digitální podoby, pořídilo před pár týdny zbrusu nový skener. Díky novému...

4. září 2025  6:30

Sdílení energií, bateriová úložiště. Žďár hledá cesty, jak ušetřit za elektřinu

Snížit svoji spotřebu energie, a zvláště pak té elektrické, plánuje nyní žďárská radnice. V nadcházejících letech se chce zaměřit ještě více než doposud na různá úsporná opatření i na sledování...

4. září 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Živě: Infarkt v 50? To nechcete! …. aneb Jak na vysoký krevní tlak a cholesterol

4. září 2025

Na Litice za poznáním hradních zdí a skrytých zákoutí

V sobotu 6. září se na hradě Litice uskuteční speciální dvouhodinová komentovaná prohlídka zaměřená na stavební vývoj a obranné prvky hradní architektury.

4. září 2025  5:48

Ničíte budoucnost, tepali kritici vedení Olomouce za úvěr. To se brání dotacemi

Většinu úterního dopoledne se olomoucké zastupitelstvo zabývalo schválením investičního úvěru ve výši 650 milionů korun. Opozice to vidí jako nezodpovědný krok, který navýší zadlužení města a sváže...

4. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Sprchové gely v mostecké drogerii prý ukradl proto, aby měl na vlak

Mostečtí strážníci zadrželi v ulici Třída budovatelů 38letého muže, který jen pár minut předtím kradl v nedaleké drogerii.

4. září 2025  4:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soud v Semilech bude rozhodovat o vlastnictví cenné zámky z roku 1919

Okresní soud v Semilech bude dnes ve sporu potomků dvou zemřelých filatelistů z Česka a Nizozemska rozhodovat o vlastnictví cenné poštovní známky z roku 1919....

4. září 2025,  aktualizováno 

Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu

Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u Všerub na severním Plzeňsku. Z místa nehody měli záchranáři původně hlášeno zranění více lidí.

3. září 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.