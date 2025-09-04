Žatec opět hledá firmu, která zvelebí zahradu u mateřské školy

Žatec znovu hledá firmu, která zvelebí zahradu u mateřské školy v ulici Otokara Březiny.
Původní výběrové řízení bylo zrušeno, protože se do něj nikdo nepřihlásil.
„Nová školní zahrada by měla dětem sloužit jak k odpočinku, tak zábavě, a to i formou sportu. Proto je součástí projektové dokumentace například menší sportovní hřiště, obsahuje nové herní prvky, pískoviště, ale také altán a chodníky s bezpečným povrchem. Součástí proměny bude i úprava zeleně,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Po revitalizaci zahrady by v lokalitě by měla být také lépe zadržována dešťová voda.
„S tím bude spojená ukázka, jak nakládat s touto vodou, když budou děti moci z retenční nádrže nabírat dešťovou vodu ze střech a zalévat květiny či keře,“ dodal Kassal.
Současná školní zahrada slouží dětem už desítky let.