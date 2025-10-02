Jakmile hlídka automobil během noční silniční kontroly zastavila, pětatřicetiletý muž na policisty okamžitě vyhrkl, že jeho o rok starší těhotná partnerka sedící vzadu má zdravotní potíže a on ji musí co nejrychleji dopravit do nemocnice.
„Když policisté uviděli ženu svíjející se v bolestech na zadních sedačkách, neváhali, dali radiostanicí hlásnou službu operačnímu důstojníkovi a vozidlo doprovodili s dobrým úmyslem do nejbližší nemocnice,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš.
Tím se ale policisté s dvojicí nerozloučili. „Jakmile dorazili do areálu nemocnice, chtěli udělat základní evidenci, která je u těchto událostí běžná, a sice ztotožnění řidiče vozidla,“ uvedl mluvčí.
Jak se ukázalo, muž dříve přišel o řidičák. Aby toho nebylo málo, vozidlo mělo propadlou technickou. Na místě pak řidič také odmítl test na drogy se slovy, že „něco měl zhruba před hodinou“. Praxe je taková, že policisté nikoho k testu nutit nemohou.
„Nakonec z dvojice vypadlo, že v očekávání nejsou. Celý případ můžeme určitě označit za situaci, nad kterou zůstává rozum stát,“ podotkl Mareš s tím, že muži za výše uvedené prohřešky i s ohledem na odmítnutí testu hrozí pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení na 36 měsíců.