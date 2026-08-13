Posádkový dům armádě dávno neslouží, Žatec v objektu vybuduje byty či kino

Autor: mst
  8:52aktualizováno  8:52
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Takto má po rekonstrukci vypadat část bývalého Posádkového domu armády v Žatci. | foto: Vizualizace: město Žatec

Roky nevyužívaný Posádkový dům armády v Žatci se promění v moderní multifunkční objekt s kinem a byty. Žatec získal na jeho rekonstrukci dotaci 100 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Celkové předběžné náklady jsou téměř 130 milionů korun.

Radnice nyní finišuje s přípravou rekonstrukce, stavební povolení bylo již vydáno. Do konce roku chce vybrat zhotovitele. Ze soutěže pak vzejde konečná cena.

Roky nevyužívaný Posádkový dům armády v Žatci. (rok 2026)

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„Celý objekt zůstane stejně jako nyní rozdělený na dvě části s tím, že v domě čp. 584, který leží v zadním traktu směrem k Chmelařskému muzeu, vzniknou moderní byty. Dům čp. 322 se vstupem z Masarykovy ulice se promění ve víceúčelové centrum,“ popsal mluvčí radnice Tomáš Kassal.

V této části se počítá s kinem a komerčními prostory, bude zde rovněž kulturní a kreativní centrum. Prostory budou bezbariérové. „Důležitou součástí bude průchozí pasáž, jež propojí Masarykovu ulici s náměstím Prokopa Velkého,“ řekl Kassal.

Dům je od roku 2003 nevyužívaný, tehdy přestal sloužit armádě. V roce 2008 jej ministerstvo obrany převedlo na město.

Žatec ho už v minulosti jednou vlastnil, v druhé polovině 70. let byl převeden na tehdejší ministerstvo národní obrany a začal fungovat jako Posádkový dům armády. Předtím tam byl takzvaný Dům osvěty, kde se konaly kulturní akce a různé lidové kurzy.

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