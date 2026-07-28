Žatec promění posádkový dům armády v multifunkční objekt s byty a kinem

Žatec promění bývalý posádkový dům armády v multifunkční objekt, kde budou byty, kino, kavárna. Město získalo na rekonstrukci jedné části budovy dotaci 100 milionů korun, celkové náklady jsou zhruba 130 milionů korun. Platné stavební povolení úřad vydal, výběrové řízení na zhotovitele vypíše radnice na konci srpna nebo v září. ČTK to dnes řekl starosta Radim Laibl (ANO).
Velký pavlačový dům v širším centru města má dva trakty. Na tom prvním, směrem k ulici, by vybraná firma mohla začít pracovat na přelomu roku. "Chceme tam mít kino, které v Žatci chybí, a po bytech je poptávka. Cílem je mimo jiné jít příkladem ostatním vlastníkům nemovitostí v památkové zóně a jejím okruhu, ukázat, že v centru města mohou bydlet slušní lidé, že nemusí ubytovávat nájemníky, kteří nemají sociální a jiné návyky," uvedl starosta. Žatec a krajina žateckého chmele jsou od od roku 2023 na seznamu kulturních a přírodních památek světového dědictví UNESCO.
Do objektu by se mohlo přestěhovat přírodovědné centrum. Díky rekonstrukci vznikne průchozí pasáž, jež propojí Masarykovu ulici s náměstím Prokopa Velkého. Objekt bude bezbariérový. První část by podle starosty mohla být hotová do konce roku 2028. "Mezitím podáme žádost o dotaci na rekonstrukci druhého traktu, tam odhadujeme náklady na 50 milionů korun," řekl Laibl.
Armáda, která v Žatci stále sídlí, přestala posádkový dům používat v roce 2003, od té doby je prázdný. V roce 2008 ministerstvo obrany převedlo objekt na město, které jej nejprve zkoušelo prodat. Velká část současných obyvatel Žatce si dům pamatuje jako místo, jež sloužilo vojákům, ale také ke kulturním a společenským akcím, jako byly výstavy, plesy, přednášky. Zčásti se takovéto události do objektu vrátí.
Město už opravuje bývalou posádkovou věznici. Tam budou byty. V Žatci nadále sídlí velitelství 4. brigády rychlého nasazení.