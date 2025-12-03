Vyšší daň pro chátrající domy v Žatci nebude, rozhodl soud. Město se nevzdá

Miroslava Strnadová
  15:32
Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout. V příštím roce nebudou platit vyšší daň z nemovitosti tak, jak to plánovala žatecká radnice. Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu vyhověl žalobě jednoho z nich. Povinnost platit vyšší daň však zůstává u bytových domů, kde bydlí problémoví obyvatelé. Město vlastníky těchto domů řadí mezi obchodníky s chudobou. Verdikt je pravomocný.

O zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti rozhodli žatečtí zastupitelé letos v červnu, kdy jej zvedli na nejvyšší možný, a to hodnotu 5.

Měla to být jakási forma nátlaku, aby vlastníci domů změnili strukturu nájemníků či aby své domy začali opravovat. Ty podle radnice kazí vzhled centra historického města zapsaného na seznam památek světového dědictví UNESCO.

„Jsem rád, že soud nezrušil část týkající se obchodníků s chudobou. Ve druhé části se podíváme na argumentaci soudu a zvážíme další kroky,“ okomentoval rozhodnutí soudu starosta Radim Laibl (ANO). Dodal, že poté, co se s odůvodněním podrobně seznámí, radnice zváží možnost podání kasační stížnosti.

Správní žalobu podala společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd se u soudu domáhal zrušení celého opatření.

Fotogalerie

zobrazit 22 fotografií

I přes rozhodnutí soudu je nadále přesvědčený, že zvýšení daně pro majitele, kteří se o své domy nestarají a nechávají je roky chátrat, je správné.

„Nás to určitě nezastaví, maximálně přibrzdí o rok. Opatření se jen posune v čase. Upravíme ho a předložíme ke schválení znovu s přihlédnutím na argumentaci soudu,“ dodal.

Procesní vady i nezákonnost

Správní žalobu podala společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd se u soudu domáhal zrušení celého opatření. Upozornil na údajné procesní vady při jeho schvalování i nezákonnost.

„Právní norma se zneužívá k poškozování vlastníků a bude mít na ně výrazný finanční dopad,“ zmínil mimo jiné u soudu.

Firma v Žatci vlastní sedm nemovitostí. Zvýšení daně by se dotklo dvou z nich, které patří do skupiny zanedbaných budov, jež kazí vzhled města.

Do opravy jedné z nich se prý Šmíd už pustil, u druhé to bude prý trvat déle. Jde o bývalý hotel Družba, který stojí vedle radnice. „Plánujeme tam buď byty, nebo hotel. Pokud bychom ale platili vyšší daň, investice by se nevyplatila,“ řekl.

Zchátralé domy v Žatci.

Před soudem vyčíslil, že u jedné z jeho budov dosud platil na dani 37 tisíc korun, příští rok by to bylo zhruba 370 tisíc korun. „Takové navýšení žádného majitele k opravám nepřiměje,“ upozornil.

Nebezpečí pro okolí

Krajský soud zrušil část opatření, která se týkala právě nemovitostí na území městské památkové rezervace, městské památkové zóny či v jejich ochranném pásmu, u nichž neprobíhá systematická údržba, opravy ani rekonstrukce. Některé z nich jsou podle radnice v natolik havarijním stavu, že představují nebezpečí pro okolí.

Soud vytkl Žatci definování „systematická údržba a opravy“. „Není jednoznačně určeno, v jakém rozsahu má údržba či oprava probíhat,“ zdůvodnil zrušení opatření soudce Václav Trajer s tím, že ani není jasné, kdy taková rekonstrukce začíná a končí – zda je to projektováním, zahájením stavebního řízení či samotnou realizací.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky...

3. prosince 2025  17:23

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Chinaski vyráží po 3 letech na turné. A vychází jim album, na kterém hraje i orchestr Českého rozhlasu

Chinaski mají za sebou rok plný oslav 30. výročí kapely.

Kapela Chinaski má za sebou rok, během kterého se soustředila především na velkolepé oslavy 30 let na scéně. Speciální program předvedla nejprve návštěvníkům dvakrát ve vyprodané O2 areně v Praze a...

3. prosince 2025  17:22

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

Michal Krčmář v akci během mužské štafety na Světovém poháru v biatlonu ve...

Dnešním odpolednem pokračoval SP v biatlonu ve švédském Östersundu. Na programu byl vytrvalostní závod mužů. Lepší střelecké podmínky přinesly umístění na bodech pro české závodníky.

3. prosince 2025  17:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Některé památky na Vysočině budou o adventu mimořádně přístupné

ilustrační snímek

Některé zámky na Vysočině o víkendu nabídnou speciální adventní program. Mimořádné prohlídky přes zimu uzavřených objektů budou i o následujících víkendech. V...

3. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Trutnov kvůli nové legislativě opět přesunul ohňostroj, bude u centra UFFO

ilustrační snímek

Půlnoční ohňostroj k příchodu nového roku organizovaný trutnovskou radnicí bude nakonec u společenského centra UFFO na náměstí Republiky. ČTK to dnes řekl...

3. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec očekává, že na nepedagogické pracovníky bude muset doplatit až 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Liberec očekává, že na mzdy nepedagogických pracovníků bude muset ze svého rozpočtu příští rok doplatit 20 až 30 milionů korun, tedy skoro desetinu těchto...

3. prosince 2025  15:34,  aktualizováno  15:34

NSZ zamítlo stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho obvinění

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zamítlo stížnost Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho srpnovému obvinění z legalizace výnosů z trestné...

3. prosince 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady

ilustrační snímek

Podobu brněnského lesoparku Akátky po výstavbě dalšího úseku velkého městského okruhu určí architektonicko-krajinářská soutěž. Její vyhlášení dnes schválili...

3. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

S výjezdy žáků do ciziny pomůže v Ústeckém kraji Dům zahraniční spolupráce

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se dnes otevřela regionální kancelář Domu zahraniční spolupráce. Pomáhat bude školám, muzeím, knihovnám a dalším institucím v Ústeckém kraji s...

3. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Zástupci kroměřížské radnice budou lidem opět zdarma nalévat vánoční polévku

ilustrační snímek

Zástupci vedení kroměřížské radnice budou lidem v posledním předvánočním týdnu po roce opět nalévat vánoční polévku. Zdarma ji zájemci ochutnají ve středu 17....

3. prosince 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Ceny energií se zvyšují. Foukaná izolace se stává standardem. Rychleji vyřeší úniky tepla, bez zásahu do fasády

Nikolas Pátek začínal v marketingu.

Foukaná izolace se v posledních letech posunula z okrajové technologie mezi běžně využívané postupy, a to zejména díky rychlosti aplikace a dobrému poměru cena/výkon. „Kvalitní izolace je základním...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.