Obří investice u Žatce. Firma chce do zóny nalít miliardy a přijmout tisíc lidí

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:32aktualizováno  15:32
Ve strategické průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce na Lounsku uvažuje zájemce o investici ve výši deset miliard korun. Zaměstnat by mohl tisíc lidí. Radní Ústeckého kraje schválili realizaci ve dvou etapách. Řekl to hejtman Richard Brabec (ANO) s tím, že jméno investora zatím uvést nemůže. V zóně na hranici Lounska, Mostecka a Chomutovska pracuje přes 5200 lidí.

Část zóny Triangle u Žatce. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Zájemce by mohl obsadit 43 hektarů v zóně o rozloze přes 300 hektarů. „S první etapou by začal v roce 2027. Byli bychom rádi, pokud by do zóny vstoupil,“ uvedl hejtman.

Řekl, že se jedná o výrobní firmu, nikoliv o stavbu montovací haly. „Investor je v poslední fázi rozhodování ohledně lokality,“ dodal hejtman.

V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v ČR, v březnu činila 7,5 procenta proti republikovým pěti procentům.

V zóně, která vznikla přeměnou původního vojenského letiště, působí 16 firem. Její rozloha je 364 hektarů. V areálu mají zaměstnanci obchod nebo ubytovnu. Zaměstnance z okolí doplňují agenturní pracovníci.

Největším investorem v zóně je výrobce pneumatik Nexen. V nabídce jsou stále volné pozemky.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Senior utrpěl vážné popáleniny při požáru bytu v Karviné, je v ohrožení života

ilustrační snímek

Při požáru bytu v Karviné-Novém Městě se dnes ráno vážně zranil osmašedesátiletý muž. Utrpěl popáleniny na 30 procentech těla a byl v kritickém stavu letecky...

29. dubna 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Ze zlínského nákupního centra evakuovali 150 lidí, unikla tam neznámá látka

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné. Po úniku prozatím neznámé látky záchranáři na místě ošetřili několik z nich. Policie o události informovala...

29. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  16:01

Kraj by chtěl, aby karlovarské letiště přešlo pod armádu

ilustrační snímek

Vedení Karlovarského kraje by chtělo, aby se Letiště Karlovy Vary stalo vojenským letištěm s civilním provozem. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) by se tím...

29. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Na Velkém Dářku na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů

ilustrační snímek

Na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů s doprovodným programem. K dvousethektarovému rybníku Velké Dářko přijedou posádky ze skautských...

29. dubna 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Příběh Majáků na konci světa oživí loutky na hladině českobudějovického rybníka

PĹ™Ă­bÄ›h MajĂˇkĹŻ na konci svÄ›ta oĹľivĂ­ loutky na hladinÄ› ÄŤeskobudÄ›jovickĂ©ho rybnĂ­ka

Neobvyklým jevištěm loutkového divadla bude v pátek hladina rybníka Bagr v českobudějovickém parku Stromovka. Premiéra představení Majáky na konci světa zavede...

29. dubna 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

Požár obří líhně kuřat Agrofertu. Z budovy vyhnal desítky zaměstnanců

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo...

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být v úterý po poledni evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. K...

29. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  15:41

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

29. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  15:41

Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...

Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  15:33

Nexen navzdory krizi rozšiřuje výrobu u Žatce.

Hanácká kasárna se otevírají veřejnosti, sídlit zde bude i Divadlo Tramtarie

HanĂˇckĂˇ kasĂˇrna se otevĂ­rajĂ­ veĹ™ejnosti, sĂ­dlit zde bude i Divadlo Tramtarie

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce, který před rokem koupila brněnská společnost Salibary podnikatele Richarda Saliby, získá nové...

29. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Firma chce v Olomouci dekontaminovat až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně

ilustrační snímek

Zařízení na úpravu a dekontaminaci až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně plánuje instalovat v průmyslové oblasti v Olomouci-Hodolanech společnost...

29. dubna 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Pálení čarodějnic letos provází vysoké riziko požárů. Hasiči poradili, na co si dát pozor

Pálení čarodějnice si můžete užít na zadradě mosteckého Střediska volného času.

Riziko požárů v Česku výrazně roste a odborníci varují před nebezpečným obdobím. Kombinace sucha a větru vytváří ideální podmínky pro rychlé šíření ohně. Kritické dny přicházejí právě nyní, a to i v...

29. dubna 2026  15:15

