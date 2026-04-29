Obří investice u Žatce. Firma chce do zóny nalít miliardy a přijmout tisíc lidí

Zájemce by mohl obsadit 43 hektarů v zóně o rozloze přes 300 hektarů. „S první etapou by začal v roce 2027. Byli bychom rádi, pokud by do zóny vstoupil,“ uvedl hejtman.
Řekl, že se jedná o výrobní firmu, nikoliv o stavbu montovací haly. „Investor je v poslední fázi rozhodování ohledně lokality,“ dodal hejtman.
V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v ČR, v březnu činila 7,5 procenta proti republikovým pěti procentům.
V zóně, která vznikla přeměnou původního vojenského letiště, působí 16 firem. Její rozloha je 364 hektarů. V areálu mají zaměstnanci obchod nebo ubytovnu. Zaměstnance z okolí doplňují agenturní pracovníci.
Největším investorem v zóně je výrobce pneumatik Nexen. V nabídce jsou stále volné pozemky.