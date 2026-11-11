iDNES: Chování vychovatelek ze Žatce k dětem soud předal k projednání přestupku

Soud v Lounech v případu trojice vychovatelek ze žateckých jeslí dospěl k závěru, že se sice k dětem chovaly nevhodně, nicméně nešlo o závažné prohřešky. Případ proto soud postoupil radnici v Žatci k projednání přestupku. Rozhodnutí není pravomocné. Napsal to dnes server iDNES.cz. Obžaloba ženy vinila z přečinu ohrožování výchovy dítěte.
Podle spisu se ženy ke svěřeným dětem nevhodně chovaly nejméně od roku 2018 do poloviny roku 2021. Používaly fyzické tresty, vulgární nadávky nebo nechávaly dětem dlouho nevyměněné pleny, uvedl žalobce. Soud dospěl k verdiktu po více než dvou letech. "Jednání obžalovaných nedosáhlo takové míry společenské škodlivosti, aby bylo nutné uplatnit prostředky trestního práva," řekl soudce Okresního soudu v Lounech Martin Kredba.
Na praktiky policii upozornila jedna ze zaměstnankyň, která pořídila také zvukové záznamy. Obžalované vinu odmítaly, dvě z nich připustily užití nevhodných slov a vyjádřily lítost. Znalkyně z oboru psychiatrie před rokem uvedla, že chování obžalovaných nese znaky syndromu týraného dítěte. Její posudek ale zpochybnily advokátky obžalovaných žen.
Státní zastupitelství trojici vychovatelek vinilo také třeba z toho, že děti nechaly ležet samotné v herně bez dohledu nebo je zavíraly za dveře a nechávaly je tam několik desítek minut brečet. Obžalované však shodně prohlásily, že nic z uvedeného se nestalo, že se tvrzení nezakládají na pravdě. Někteří svědci před soudem dříve jesle chválili.