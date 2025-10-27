Žatečtí strážníci mají díky příspěvku kraje modernější vybavení

Městští policisté v Žatci si díky příspěvku Ústeckého kraje pořídili modernější vybavení.
Jedná se o čtyři tzv. medical bagy do služebních vozidel či radiostanici do služebního vozidla.
„Dotace umožnila také aktualizaci nahrávacího zařízení MotoTrbo, získání licence informačního systému VERA k parkovacímu systému EasyPark, rozšíření disku pro ukládání záznamů, nákup dvou startovacích powerbank do služebních vozidel a hardwaru k počítačům u dozorčí služby MP, 26 osobních svítilen pro strážníky, dvou barevných tiskáren k informačnímu systému VERA a vymění se také kamera v systému MKDS na autobusovém nádraží,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Projekt nazvaný Bezpečný strážník spustila žatecká radnice v roce 2018.
„Účelem projektu je zvýšit bezpečnost strážníků v přímé obchůzkové službě, vybavit strážníky i služebnu městské policie moderní, kvalitní a bezpečnou výzbrojí, výstrojí a vybavením, tím zlepšit podmínky pro výkon služby strážníků, minimalizovat bezpečnostní rizika při práci strážníků v terénu a připravit je na řešení mimořádných událostí,“ dodal Kassal.
Projekt byl podpořen Ústeckým krajem částkou 200 tisíc korun z letošního programu, který je určen na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.