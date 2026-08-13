Přizabil soka a spáchal podvod. Soud poslal expolitika na 50 měsíců do vězení

Rozhodnutí ve vztahu k Novákové je pravomocné. Závada tentokrát k soudu nepřišel, v jeho případě rozsudek tedy není pravomocný.
Závada podle obžaloby jako manažer Krajské majetkové, která spravovala krajský majetek, zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za statisíce korun měsíčně.
O vině svědčilo velké množství listinných důkazů, které našla policie při domovních prohlídkách. „Při nich také kriminalisté zajistili u Závady několik milionů korun v hotovosti,“ uvedl státní zástupce Jakub Juřica.
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Nováková podle soudkyně Romany Vlachové od počátku spolupracovala, vinu doznala, nebyla doposud trestaná.
Státní zástupce navrhl Novákové dva a půl roku vězení podmíněně odložené na zkušební dobu čtyři roky, povinnost uhradit škodu způsobenou jednáním spolu se Závadou a peněžitý trest 200 tisíc korun.
Obhájce požádal, aby soud zvážil uložení vyššího peněžitého trestu a upustil od dalšího potrestání. Podle rozhodnutí soudu musí Nováková zaplatit 1,25 milionu korun. V jejím případě se žalobce vzdal práva na odvolání.
Závada nevyužil zprvu práva prohlásit vinu, učinil tak až později. „V jeho případě bylo nutné vzít v úvahu předchozí odsouzení a nebylo možné uložit trest podmíněný,“ uvedla soudkyně.
Závadu uznal Vrchní soud v Praze loni v červenci vinným za postřelení manžela Novákové, která byla jeho milenkou. Ústecký krajský soud původně poslal Závadu na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany. Vrchní soud proto čin překvalifikoval a trest zmírnil. Závada dostal tři roky s pětiletým podmínečným odkladem.
„S největší pravděpodobností budeme podávat odvolání, do trestu určitě,“ řekl novinářům obhájce Závady Štěpán Jakl. „Necítí se zdravý,“ uvedl na dotaz, proč jeho klient nepřišel k soudu.
Nováková po opuštění soudní síně s novináři nemluvila. „Vyšší peněžitý trest (v případě Novákové) je v očích státního zastupitelství akceptovatelný, proto jsem se vzdal práva na odvolání,“ řekl žalobce. Závadovi navrhoval 54 měsíců vězení, v jeho případě si ponechal lhůtu na odvolání.
Podle tvrzení obou obžalovaných měla peníze získávat Nováková. „Nebylo zjištěno, jak s nimi naložila,“ uvedl státní zástupce. U Závady při domovní prohlídce našli policisté zhruba 70 procent z vyčíslené škody. „Bylo rozhodnuto, že těmito penězi se zajišťuje nárok poškozené společnosti,“ řekl novinářům žalobce.
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Nejvyšší soud nedávno odmítl Závadovo dovolání v případu pokusu o zabití. Poté muž podal ještě ústavní stížnost. Zatím o ní není rozhodnuto, uvedla dnes mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.
Závada je zároveň obžalován v dalším případě. Ústecký okresní soud nyní bude čekat na pravomocné rozhodnutí ve věci podvodu v krajské organizaci a pak bude v hlavním líčení s bývalým místostarostou pokračovat.