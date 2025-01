„Nebyl jediný důkaz.“ Exmístostarosta odmítá trest za postřelení soka v lásce

Poprvé v případu ústecký soud rozhodoval loni v březnu, a to se stejným závěrem jako dnes. Vrchní soud pak věc po Závadově odvolání vrátil do Ústí. Vinu někdejší politik, kterému hrozilo 20 let vězení, odmítl, uváděl, že výstřel vyšel náhodou.

„Je to z našeho pohledu špatně, je to nespravedlivý rozsudek. Nikdo se nezabývá tím, že nebyl jediný důkaz, jediné svědectví, které by tvrdilo, že jsem vystřelil. Podle mého názoru je to všechno fikce, co tady zaznělo,“ řekl Závada.

Incident se odehrál na konci ledna 2022. Podle spisu byl tehdy Závada s přítelkyní v pokoji v hotelu ve Straškově na Litoměřicku. Přijel tam její manžel. S ženou se její muž potkal na chodbě a před dveřmi pokoje se s ní pohádal, bouchal a kopal do dveří, až je vyrazil.

Krajský soud loni v březnu dospěl k závěru, že si obžalovaný zbraň připravil, poté ji vědomě a chtěně vytáhl a použil. Soud uzavřel případ s tím, že po dobu, kdy se manželé hlasitě hádali na chodbě, měl Závada čas si rozmyslet, jak na situaci zareaguje.

Vrchní soud vytkl krajskému soudu vady v postupu. Soudce Martin Parolek dnes řekl, že jeho rozhodnutí je kusé, byť napsal že všechna skutková zjištění jsou vadná, neuvedl nic, co by se mělo napravit. Jen podotkl, že se má změnit právní kvalifikace. „(Vrchní soud) Nemůže nám ukládat, jak máme hodnotit důkazy, ale mohl překvalifikovat věc sám,“ uvedl Parolek.

V listopadu znovu k věci vypovídala znalkyně. Střela pronikla do dutiny břišní. Bez lékařského ošetření by muž na následky poranění zemřel během dvou až tří dnů, uvedla.

Poškozený požádal o náhradu škody v celkové výši dva miliony korun, podle předložených zpráv u něj přetrvává posttraumatická stresová porucha. Soud ho odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních a uložil Závadovi uhradit náklady pojišťovny ve výši zhruba 270 tisíc korun a propadnutí samonabíjecí pistole.

Státní zástupce Vladimír Jan si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. „Soud opakovaně rozhodl v souladu s mým návrhem, jsem rád, že takto rozhodl. Lhůtu jsem si nechal k přezkoumání písemného vyhotovení rozsudku, neboť se jedná o složitou věc,“ řekl. Jedinou polehčující okolností je podle soudce Závadova dosavadní beztrestnost.

Vrchní soud podle tří obhájců bývalého místostarosty uvedl, že skutková zjištění krajského soudu neodpovídají provedeným důkazů a neodpovídá právní kvalifikace, tedy vražda s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.

Obhájci apelovali na soudní senát, aby jejich klienta osvobodil, protože jakékoliv jiné rozhodnutí by podle nich bylo protiústavní a postrádalo by logiku. Vrchní soud podle obhájců označil za hlavního útočníka manžela, který přijel nevěru řešit násilím.

„Dostal jsem se do absolutně absurdní situace, kdy z oběti je viník a z agresora je oběť. Já jsem nevyšel z pokoje, po nikom jsem nestřílel,“ řekl Závada. „Je mi to líto, že to takhle dopadlo, nicméně nebyl jsem to já, kdo začal, byl jsem oběť, já jsem byl potlučený,“ uvedl Závada, jenž býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji. Před lety byl odvolán z funkce místostarosty Lovosic.