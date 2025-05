Mladý řidič zemřel při závodech. Narazil do stromu a jeho vůz začal hořet

ČTK , iDNES.cz , mst Autor:

12:22 , aktualizováno 13:44

Na automobilových závodech do vrchu Triola Cup v Klášterci nad Ohří v sobotu odpoledne havaroval jeden ze závodníků. S vozem narazil do stromu, vůz začal hořet. Policie událost vyšetřuje. Nehoda se stala kolem 15:40 v městské části Hradiště. Řidič ze zatím nezjištěných příčin vyjel ze silnice a naboural do stromu, vůz pak začal hořet.