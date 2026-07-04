Zavřené muzeum v Krupce se bude opravovat, poté vznikne expozice k dolování cínu

Léta zavřené muzeum v Krupce na Teplicku se bude opravovat. Ústecký kraj schválil podmínky soutěže na dodavatele stavebních prací. Objekt je kulturní památkou. Po dokončení rekonstrukce uvnitř vznikne expozice, která představí historii cínového hornictví. To po staletí utvářelo podobu města Krupky, jež je součástí dědictví UNESCO, i celého krušnohorského regionu. ČTK to řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Muzeum se v roce 2018 na základě rozhodnutí bývalého krajského vedení uzavřelo. Tehdejší politická reprezentace počítala s tím, že na opravu získá dotaci, což se nestalo. Budovu vyklidili a také v ní přestali topit, což mělo za následek zhoršení technického stavu památky. V roce 2023 začala oprava historické budovy, ale práce se záhy zastavily, protože se zjistilo, že je špatně udělaná projektová dokumentace. "Od té doby se pracovalo na její úpravě a teď se tedy začne znovu," řekl ČTK radní Jiří Fedoriška (ANO).
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a sanace objektu. Práce zahrnují zejména novou střechu včetně krovu, výměnu a opravu oken, obnovu fasády, restaurování kamenných prvků portálu dveří a oken, sanaci sklepních prostor, vybudování sociálního zázemí, úpravy stěn, stropů a podlah, novou elektroinstalaci včetně zabezpečení, výstavbu výtahu a další. Začít by se mohlo na podzim. Objekt je nemovitou kulturní památkou.
Expozice není součástí stavební zakázky, ale už se připravuje. Návštěvníkům nabídne pohled na historii cínového hornictví, které po staletí utvářelo podobu regionu. Prostřednictvím atraktivních exponátů představí geologické bohatství, přírodní hodnoty i archeologické a historické souvislosti oblasti, která je součástí světového dědictví UNESCO. Tematické celky propojí příběh cínu jako suroviny, která zásadně ovlivnila vývoj regionu i celé střední Evropy.
Nová expozice představí moderní a zážitkovou formou historii, hornictví a přírodu Krupky a jejího okolí. Návštěvníci se budou moci podle Fraňkové těšit na mineralogickou část věnovanou Krupce, Cínovci a Moldavě, audiovizuální štolu s permoníkem, prezentaci historie města a těžby cínu i část zaměřenou na přírodu Krušných hor. Chybět nebude ani prostor určený ke zkoumání, objevování a hře.
Vedle autentických sbírkových předmětů a modelů využije instalace také audiovizuální prvky, projekce, poslechové body i virtuální realitu. Uvnitř budou interaktivní zóny s prolézačkami a skrytými zákoutími. Součástí muzea bude také venkovní dvůr určený k odpočinku nebo k pořádání doprovodných akcí, dodala mluvčí.