Zbraňová amnestie: policie převzala zbraně z druhé světové války

Autor: bc
  6:59
103 zbraní, 2 543 kusů střeliva a 10 kusů munice odevzdali lidé v Ústeckém kraji od začátku roku do konce února v rámci probíhající zbraňové amnestie. Ta umožňuje zájemcům bez hrozby postihu předat nelegálně držené zbraně a příslušenství policii.

„Mezi odevzdanou municí se objevilo například i zrezlé torzo ,panzerfaustu’ z řady německých ručních protitankových zbraní. Mezi dalšími historicky či technicky zajímavými kusy zbraní byla například samonabíjecí pistole Singer, jednoranová puška Mauser z konce druhé světové války nebo pistole FEG z roku 1918,“ popsala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Aktuální zbraňová amnestie bude probíhat až do konce letošního června. Odevzdané zbraně a střelivo pak odborníci podrobí zkoumání. Prověří zejména to, zda nebyly dotčené předměty použity ke spáchání trestného činu či zda nejsou evidovány v pátrání. Pokud kontrola nic neukáže, mohou zájemci požádat o vydání dokladů opravňujících k držení zbraně.

