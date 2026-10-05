Zdraví Sport Vzdělání představilo kandidáta na primátora v Ústí nad Labem

Hnutí Zdraví Sport Vzdělání, které kandiduje v komunálních volbách v Ústí nad Labem, se chce zaměřit na bezpečnost a pořádek ve městě, vzdělávání, sport, děti a mládež nebo podporu seniorů. K jeho prioritám patří i řešení takzvané díry na Mírovém náměstí, tedy bloku 004. Hnutí dnes jako jedno z posledních v krajském městě představilo na médiím svého kandidáta na primátora Richarda Matiaška i kandidátky do městského zastupitelstva a čtyř městských obvodů.
Za svůj cíl označuje hnutí zapojení aktivních a odborně zaměřených lidí do řízení města. Mezi jeho hlavní programové body patří zvýšení bezpečnosti a zlepšení pořádku a čistoty ve městě. Podporovat chce také školství, děti a mládež, sport a vznik veřejně přístupných sportovišť. V programu má také větší podporu seniorů.
U bloku 004 navrhuje Matiašek dokončení podzemních garáží a vybudování parku se zelení, stínem a vodními prvky na jejich střeše. V bezpečnosti prosazuje například viditelnější přítomnost městské a státní policie v problémových oblastech.
Zástupci hnutí se dnes nevyjádřili k tomu, s kterými politickými uskupeními by po volbách byli ochotní spolupracovat a s kterými nikoli.
Hnutí letos kandiduje do zastupitelstva města a také v městských obvodech Ústí nad Labem město, Neštěmice, Severní Terasa a Střekov. Na Severní Terase vede kandidátku Michal Ševcovic, který byl v minulých komunálních volbách zvolen do tamního zastupitelstva.
V komunálních volbách v roce 2022 získalo uskupení v Ústí nad Labem 3,53 procenta hlasů a do zastupitelstva města se nedostalo. V obvodu Severní Terasa však získalo jeden mandát, který obsadil Ševcovic.