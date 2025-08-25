Ze stejné benzinky na Teplicku dvakrát ukradl cigarety za více než 200 tisíc korun

Policistům se podařilo dopadnout 51letého zloděje, který se minulý týden vloupal do jedné benzinové stanice na Teplicku a odcizil z ní velké množství kartonů cigaret různých značek v hodnotě přesahující 100 tisíc korun.
Lapka byl zadržen ještě týž den ve svém voze, ve kterém měl ukrytý i svůj lup.
„Dle získaných poznatků a stop se stejnému muži přiřkla i krádež na stejné benzince z května letošního roku. Tehdy zmizely stejným způsobem cigarety také v hodnotě přes 100 tisíc korun,“ uvedla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že zloděj byl obviněn z krádeže s větší škodou. Soud ho následně poslal do vazby.