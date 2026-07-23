Zeleň v Michálkově ulici v Roudnici nad Labem čeká obnova

Nejprve dojde k chemickému odplevelování stávajících trávníků a přípravě nových záhonů podél komunikace i zámecké zdi.
Samotná výsadba smíšených trvalkových porostů je plánována na září a říjen letošního roku.
Náklady na revitalizaci zeleně jsou vyčísleny na necelý milion korun.
Nové záhony budou svým charakterem navazovat na současnou výsadbu na nedalekém náměstí 28. října, ve Švermově a Riegrově ulici.
V plánu je také úprava veřejného prostor a postupně se také vymění mobiliář.
„Nové lavičky, odpadkové koše či označníky autobusových zastávek budou odpovídat připravovanému manuálu veřejných prostranství, který je zadán ke zpracování,“ řekl místostarosta Richard Červený.