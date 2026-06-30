Zelená střecha může pomoci s ochlazením okolí, vyplývá z dat ústeckých expertů

Zelené střechy mohou společně s dostatkem stromů a světlými povrchy okolo veřejných budov pomoci s ochlazením prostředí ve městech. Vyplývá to z dat, která sbírají ústečtí odborníci. Pro výzkum využívají experimentální zelenou střechu na jedné z budov Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Je podobně jako většina zelených střech v Česku tzv. extenzivní, tedy neslouží k pobytu. ČTK to řekl vedoucí projektu Jan Macháč.
Zelená střecha je na objektu sedm let. Vznikla jako výukový a výzkumný prvek na základě toho, že v Česku nebyla žádná data k vlivu takových povrchů na okolí. "Působí to tak, že přes den se nám velmi dobře daří snižovat teplota uvnitř i okolo. Na druhou stranu, pokud nejsou takovéto střechy dostatečně izolované od budovy, tak působí to, že díky substrátu teplo udržují v noci, kdy tak nedochází k ochlazení a naopak působí jako další izolace," popsal Macháč.
Ideální jsou proto extenzivní zelené střechy pro kancelářské budovy, školy, školky a další objekty, kde se přes léto nepřespává. "Pokud by někdo bydlel přímo pod takovou střechou, měl by sice přes den nižší teplotu prostředí než ostatní, ale v noci by se tak úplně nezchladil," uvedl environmentální ekonom. Střecha při vysokých teplotách přes den ochlazuje okolí, když mrzne, udržuje teplo. "Je zhruba 60 dní v roce, kdy střecha nemá žádný efekt, což je většinou na jaře a na podzim," řekl Macháč.
Střecha, kde je zhruba osm až deset centimetrů substrátu, osázená rozchodníky a bylinami, zároveň pomáhá v hospodaření s dešťovou vodou. "Zabraňuje nějakým extrémním odtokům, dokáže vodu zadržet," uvedl Macháč. To zase snižuje nároky na kanalizaci. Pokud by takových střech bylo ve městech více, pomohlo by to podle něj lidem lépe se cítit v extrémních teplotách v husté zástavbě.
Na obytnou budovu je podle Macháče vhodnější intenzivní zelená střecha se stromy. "Ty na rozdíl od rozchodníků dýchají přes den," podotkl vědec. Využití takové střechy podle něj pak už záleží na dostupnosti dešťové vody, kterou by se zalévala. "Používat pitnou vodou pro zelenou střechu moc smysl nedává," řekl.
Zelené střechy jsou účinným nástrojem pro zmírnění dopadů klimatické změny a efektivním řešením pro boj s městským tepelným ostrovem, ale nenahradí podle Macháče zeleň. "Často nám v okolí budov chybí stromy. Prvním krokem může být nahrazení asfaltových pásů u škol a školek, které způsobují přehřívání, nějakými světlými povrchy, které teplo odráží," uvedl. Obecně by městům doporučil spolupracovat s architekty a krajináři. "Tam, kde práci odborníků budou využívat, tam by se občanům také mělo v horku lépe dýchat," dodal.