„Na základě našich námitek a petic nám Ředitelství silnic a dálnic vyšlo vstříc a zvolilo toto řešení,“ uvedla místostarostka obce Stanislava Fagulcová (PRO Želkovice).
Mluví o přechodu, který z obou stran lemují klikaté čáry. Oproti původnímu se nachází o několik metrů dál a není namalován standardní bílou, ale výraznou žlutou barvou. Jde totiž o dočasný stav.
„Toto řešení je na dva roky. Obec tím získala čas, aby odstranila původní technické nedokonalosti, kvůli kterým jsme nebyli schopni dodržet normy, jde hlavně o chybějící chodník na jedné straně komunikace,“ vysvětlila Fagulcová s tím, že obec nyní usiluje o vybudování chodníku podél frekventované silnice. Pak by měly přibýt i další bezpečnostní prvky přechodu, například osvětlení.
Výraznou novinkou je také snížení rychlosti v obci z padesátky na třicítku, což zásadně zvýšilo bezpečnost. „Třicítka zabrala. Rychlost v obci se neskutečně snížila. Řidiči ji vcelku dodržují. Vždycky se sice najde někdo, kdo pravidla poruší, ale celkově je znát, že auta zpomalila,“ dodala místostarostka.
Původní přechod pro chodce z frekventované komunikace zmizel před dvěma lety během opravy silnice. Obec s necelou stovkou obyvatel přitom leží na vytížené trase I/15, která slouží jako hlavní spojnice Mostu a Lovosic.
|
Byl nebezpečný, zrušily úřady jediný přechod v obci. Projedou tudy tisíce aut
Zrušení přechodu navrhlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s odůvodněním, že „zebra“ nesplňuje zákonné normy. Chyběly zde zejména úpravy pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace, například pro nevidomé, a že končil v komunikaci kvůli chybějícímu chodníku.
Nynější dočasné řešení se podařilo dohodnout poté, co situaci přímo na místě posoudili úředníci krajského úřadu společně se zástupci policie.
|
13. března 2025