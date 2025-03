Byl nebezpečný, zrušily úřady jediný přechod v obci. Projedou tudy tisíce aut

„Přechod úředníci zrušili od stolu bez toho, aby znali místní situaci,“ popudilo želkovickou starostku Bohumilu Zýkovou. „Současný stav je nebezpečný a nechceme čekat, až se stane nehoda,“ doplnila místostarostka Stanislava Fagulcová (obě PRO Želkovice).

Místním usnadňoval přecházení jediný přechod pro chodce desítky let. Zmizel v loňském roce během rekonstrukce silnice. Obec s necelou stovkou obyvatel přitom leží na frekventované silnici I/15, jde o spojnici Mostu a Lovosic. Jak vyplývá z posledního měření dopravy před pěti lety, v pracovní dny Želkovicemi projede téměř devět tisíc nákladních a osobních aut denně.

„Musíme přebíhat mezi auty, není to příjemné. Kolikrát tu s dcerou stojíme i deset minut, než můžeme přejít,“ popsala současnou situaci maminka předškolačky Marie Pitlachová. „Je to o hubu,“ okomentoval místní Jiří Novotný.

Zrušení přechodu navrhl správce hlavní silnice Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), podle kterého nesplňoval zákonné normy a zcela chybí úpravy pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace, jako jsou například nevidomí.

Se záměrem se pak ŘSD obrátilo na krajský úřad, který o podobných věcech rozhoduje. Kraj se s vysvětlením silničářů ztotožnil a odstranění „zebry“ posvětil. „Přechod pro chodce postrádá navazující chodník a končí v komunikaci. Jedná se o bezpečnostní riziko s vysokou měrou závažnosti,“ uvedla Petra Kudrnová z odboru dopravy a silničního hospodářství.

Krajští úředníci své rozhodnutí opřeli i o názor policejních expertů. „Přechod pro chodce lze považovat z jistých hledisek i za nebezpečný. Z psychologického hlediska má chodec na přechodu pro chodce ‚pocit falešného bezpečí‘ a není tak ostražitý při vstupování do silnice, než když přechází silnici mimo přechod,“ konstatoval Otakar Vild, vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR v Lounech s tím, že v obci je možné přecházet bezpečněji jinde.

To, že přechodu chyběly určité náležitosti a normám nevyhovoval, vedení obce připouští, ale jeho absence je prý ještě nebezpečnější. „Bohužel, v tomto úseku řidiči často projíždějí vysokou rychlostí, mnozí nedodržují padesátku. Sice máme v obci měřič rychlosti, není to ale radar, který by zaznamenával přestupky,“ popsala starostka.

Obec podle ní v minulosti usilovala o výstavbu chodníků podél komunikace, ale potřebné pozemky jsou v majetku ŘSD.

Místní podali proti rozhodnutí o odstranění přechodu námitky. Petici podepsalo přes sto lidí. Nyní čekají na odpověď krajských úředníků. „Stojíme o to, aby byl přechod obnovený,“ uvedla Fagulcová.

Pokud to nebude kvůli zákonným normám možné, považuje obec za nutné zavést jiné bezpečnostní prvky, které by dopravu v obci zpomalily a řidiče na chodce včas upozornily.