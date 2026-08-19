Zemřel muž, který poranil jiného v Meziboří na Mostecku, policie zastaví stíhání

Muž, který podle kriminalistů na začátku srpna poranil při konfliktu nožem jiného člověka v Meziboří na Mostecku a následně se pokusil o sebevraždu, v nemocnici zemřel. Policie proto podá návrh na zastavení trestního stíhání. Informovala o tom dnes na sociální síti X.
Incident se stal v jednom z bytů panelového domu. Čtyřiatřicetiletý muž tehdy jinému způsobil několik bodných zranění a poté se pokusil o sebevraždu. Oba skončili ve velmi vážném stavu v nemocnici. Následkům řezného zranění, které si útočník způsobil, v nemocnici podlehl, uvedla policie.