Žena z Kadaně si přivydělávala prodejem pervitinu přímo z domova

Podle zjištění kriminalistů měla dotyčná nejméně po dobu několika měsíců v místě svého bydliště distribuovat pervitin.
„Uživatelé drogy si pro svou dávku podle všeho chodili k dealerce přímo do bytu. Žena měla zákazníkům prodávat dávky většinou za několik set korun, přičemž těchto obchodů se podle dosavadních informací měly uskutečnit desítky. Některým svým známým měla dotyčná drogu poskytnout i zdarma, případně výměnou za jiné věci,“ sdělila chomutovská policejní mluvčí Miloslava Glogovská.
Pohybu uživatelů drog v prostorách panelového domu na kadaňském sídlišti si brzy po nastěhování zmíněné nájemnice všimli ostatní obyvatelé, kteří se obrátili na městské strážníky. Ti informace předali kriminalistům, kteří podezření na distribuci pervitinu ve zmíněném domě začali prověřovat.
„Po provedení důkladného operativního šetření uskutečnili realizaci, jejíž součástí byla domovní prohlídka, při které byly zajištěny sáčky – gripy – s obsahem bílé krystalické látky, zadržení podezřelých přímo v uvedeném bytě a výslechy několika osob,“ dodala Glogovská.
Obviněná, sama uživatelka pervitinu, se při výslechu k distribuci pervitinu přiznala s tím, že ji k tomu donutila finanční tíseň a prodejem drogy si zajišťovala peníze na nájem a živobytí pro sebe a své děti.
U soudu ženě za její „přivýdělek“ hrozí podle zákona trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.