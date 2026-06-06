Rozkmotřené sousedy má stmelit oprava zvonu. Jak se do kostela dostal, ale nevědí

Pavel Křivohlavý
  8:22aktualizováno  8:22
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Kostel svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku přišel o své zvony při obou světových válkách. V době bourání vesnic kvůli výstavbě přehrad a těžbě uhlí na severu Čech v něm naopak za dosud nevyjasněných okolností zvony přibyly. Ten nejstarší, odlitý někdy před půl tisíciletím, nyní místní chtějí opravit, aby se znovu rozezněl jeho hlas.

„Jednou, když jsem šla nahoru do věže, všimla jsem si na velkém zvonu nějakého starého gotického písma. O jeho historii nikdo nic nevěděl, a tak jsme pozvali kampanologa (odborníka, který se zabývá naukou o zvonech – pozn. red.) Radka Rejžka a také zvonaře Michal Votruba. Ti zjistili, že tento skoro půltunový zvon je starý asi 500 let. Tím, jak byl tak dlouho využívaný, je ale vytlučený a navíc i prasklý,“ říká obyvatelka Žitenic Petra Černá, které není osud zvonu lhostejný.

Asi pět set let starý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku čeká oprava. (duben 2026)
Kostel svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku (květen 2026)
Asi pět set let starý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku čeká oprava. (duben 2026)
Asi pět set let starý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku čeká oprava. (duben 2026)
13 fotografií

Jak se vzácný historický zvon do věže žitenického kostela dostal, se zatím moc neví. Původní žitenické zvony byly zrekvírovány během první světové války. Po válce se místní lidé složili na nové zvony. Jenomže ty byly během druhé světové války opět zrekvírovány, protože se výborně hodily na výrobu nábojů.

„Nyní jsou ve věži tři zvony, z nichž jeden malý je používán na elektrické zvonění. Do věže byl zavěšen v roce 1969, do té doby tam od války žádný zvon nebyl. Když do Žitenic v roce 1983 přišel farář Karel Havelka, byly už na věži tři zvony. Jak se tam ty dva další dostaly, nikdo netuší,“ popisuje Černá.

Podle Černé je možné, že je tam někdo pověsil v sedmdesátých letech a nikomu o tom neřekl. Velký zvon byl asi už tehdy nefunkční, ale někomu ho bylo líto ho jen tak vyhodit.

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„Jednou z možností je, že zvony pocházejí z Přísečnice. Než bylo město na Chomutovsku zdemolováno a zaplaveno, tak z tamního kostela převezli jeho inventář do Žitenic. O přenesení zvonů však nejsou žádné písemné doklady,“ doplňuje Černá s tím, že krušnohorské hornické město Přísečnice muselo v letech 1973 až 1974 ustoupit stavbě stejnojmenné vodní nádrže.

Prasklý pět set let starý zvon musí Žiteničtí nechat restaurovat v Rakousku. „Opravit takovýto historický zvon nikdo v Česku neumí. Jsou tu firmy, které umějí zvony odlít, ale zavařit a spravit takto starý zvon umí jedna hodně stará firma v rakouském Innsbrucku. Zvonař Michal Votruba z Myslikovic nám navrhl zprostředkování, firmu jsme už navštívili a nyní se těšíme, že když se všechno podaří, mohl by opravený zvon ve věži kostela svatého Petra a Pavla zaznít už letos o Vánocích,“ věří Černá s tím, že zvon bude po opravě možné používat pouze na ruční zvonění. Znít byl měl zejména při různých slavnostních příležitostech.

Na opravu velkého zvonu nyní místní obyvatelé spolu s tamní farností vyhlásili veřejnou sbírku. Lidé mohou přispět také na transparentní účet.

„Myšlenka na společné sbírání peněz na opravu zvonu mne napadla s paralelou: ‚Svaříme zvon a svaříme i mezilidské vztahy‘. Před časem jsme v Žitenicích uvažovali o zakoupení místního zámku. Nebylo to však jednoduché. Konalo se referendum, došlo tu k odvolání starostky a sousedské vztahy mezi lidmi se narušily. Napadlo nás pojmout opravu zvonu symbolicky a vyhlásili jsme sbírku,“ vypráví Černá.

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Finance místní shánějí nejen od dárců, ale také od různých nadací. Celkem potřebují 430 tisíc korun. Od 9. dubna, kdy sbírka začala, už mají skoro 100 tisíc. Čtvrt milionem korun na obnovu historického zvonu se rozhodla přispět obec Žitenice.

Finanční sbírku by měl podpořit i benefiční koncert, který Žiteniční naplánovali na pátek 12. června, kde vystoupí Petra Jenčková, Jára Kovacs a Petr Uhlík.

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