Obec koupí zámek, který původně nechtěla. Rozhodlo referendum posvěcené soudem

„Paradoxně nyní zámek kupují ti, kteří byli odpůrci jeho koupě. Po roce peripetií, nekonečných diskusí a protlačování před soud se ale vše podařilo, protože se v obecním referendu 70 procent lidí vyjádřilo, že zámek chce. Nyní už konečně menšina neusurpuje většinu. Jsme za to velice rádi a doufáme, že zámek jako historické bohatství předků zdokonalíme, aby srdce naší obce zase žilo,“ říká předsedkyně přípravného výboru pro konání referenda Petra Černá, která o koupi zámku z obecních peněz usilovala.

Žitenice zámek kupují od Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě za 24 milionů korun. K podpisu smlouvy zastupitelstvo pověřilo starostu Milana Melchera (Nabízíme změnu). Ten nepatřil mezi zastánce odkupu.

„Vycházeli jsme z toho, že referendum vyznělo ve prospěch koupě zámku a zastupitelé by vůli lidu měli splnit. V tuto chvíli tak není rozhodující, co si kdo myslel před referendem. Proto jakmile hlasování nabylo právní moci, okamžitě jsme začali jednat s Vyšehradskou kapitulou,“ popisuje Melcher s tím, že po podpisu smlouvy s kapitulou nyní musí vše ještě potvrdit její nadřízený orgán, tedy pražské arcibiskupství.

Zastupitelé měli na lednovém jednání poslední možnost koupi schválit. Loni na podzim se totiž objevil další vážný zájemce, se kterým se nicméně kapitula dohodla na tříměsíčním posečkání, protože chtěla dát přednost Žitenicím.

Tahanice o koupi zámku začaly před necelým rokem, kdy žiteničtí zastupitelé smetli ze stolu možnost konání referenda, které si přáli místní zastánci koupě. Referendum nakonec musel posvětit soud, který dal za pravdu jeho iniciátorům.

Zářijového hlasování se pak zúčastnilo 676 lidí, tedy 51,49 procenta oprávněných voličů. Pro koupi se vyslovilo 68,49 procenta hlasujících.

V polovině září pak zastupitelstvo odvolalo starostku Ernu Vaňouskovou a místostarostku Zuzanu Kudrnovou (obě z Nabízíme změnu), které koupi zastávaly. „Důvodem odvolání byly dlouhodobější spory v zastupitelstvu,“ sdělil tehdy místostarosta Vachulka (1. nezávislí 2022). Bývalá starostka Vaňousková má však za to, že pravým důvodem byl právě její postoj ohledně zámku.

Nyní však před Žitenicemi stojí jiný problém, jako nový vlastník musí objekt opravit.

„Odhadová studie, která byla vypracována v době, kdy se uvažovalo o koupi, naznačuje, že oprava zámku a přilehlých prostor a nemovitostí by se mohla pohybovat od 100 milionů do čtvrt miliardy. Vše ale záleží na tom, jaké budou dotační tituly. To jsme však doposud neřešili, protože jsme nebyli majiteli,“ popisuje Melcher.

Na jaře by měla být zřízena komise, která se bude zabývat využitím objektu. Iniciátoři referenda věří, že do ní budou přizváni. „My totiž víme, co bychom se zámkem chtěli udělat. Dokonce spolupracujeme se studenty architektury pražské ČVUT, kteří v seminární práci řeší návrhy úpravy žitenické návsi. Proto bychom tyto studenty chtěli oslovit, aby nám pomohli i s návrhem budoucího využití,“ líčí Černá.

Podle ní by zámek měl být otevřený všem občanům. Uvnitř si dokáže představit obecní úřad, poštu, knihovnu, místo pro dětské skupiny či sál pro svatby. Podél něj by mohla po bývalé cestě vést bezpečná cyklostezka.

„Dole na svahu pod zámkem by se mohla vybudovat vinice a místo zbořeniště bývalé kovárny by šlo postavit pódium a na místě pořádat různé kulturní akce. Vedle zámku je bývalý pivovar, který je sice hodně pobořený, ale mohla by se podařit jeho obnova a zřízení pivnice,“ navrhuje Černá.