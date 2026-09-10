Život spisovatele Arnošta Lustiga představuje výstava v Terezíně, kde dospíval

Klíčové momenty v životě spisovatele Arnošta Lustiga představuje dnes zahájená výstava v Terezíně na Litoměřicku. Do tehdejšího ghetta nacisti Lustiga transportovali v době jeho dospívání. Výstava Arnoštova cesta ke 100. výročí narození autora mnoha děl spojených s tématem holokaustu vychází z grafického románu Markéty Pilátové a fotokoláží Elišky Soffer Podzimek. Dcera spisovatele Eva Lustigová řekla, že její otec psal proto, aby lidi byli silnější o jeho zkušenost a zkušenost těch, kteří nepřežili.
"Tu knížku jsme vymyslely s Markétou Pilátovou především ke vzdělávacím účelům pro žáky devátých tříd. Markéta si se mnou povídala během covidu a vznikla z toho tato knížka a Eliška Podzimková udělala krásné fotokoláže," řekla ČTK Lustigová. Putovní výstava začala na konci února v Moravské zemské knihovně, v Památníku Terezín zůstane do konce letošního roku.
Terezín je pro výstavu velmi symbolickým místem. "Byla tady i moje maminka se svou sestrou. Já bych tu radši dnes nebyla, ale jsem tu kvůli nim. Arnošt říkal, že tady strávil ty hlavní roky svého dospívání. Bylo mu skoro 16 let, když přijel v listopadu roku 1942. A když odjel, mu bylo skoro 18 let. Právě tady objevil hodně věcí o tom strašlivým světě," uvedla Lustigová. "Ta zkušenost získaná v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu a potom i při útěku z transportu smrti, spoluúčast na Pražském povstání, to se všechno projevovalo ve výchově," řekla Lustigová, která je zakladatelkou Nadačního fondu Arnošta Lustiga.
Poselství spisovatele je podle jeho dcery jednoduché. "Když vás někdo pošle do Veletržního paláce nebo někam jinam a řekne, abyste si zabalili 50 kilogramů a dostavili se tam a tam, tak se můžete rozhodnout, že nechcete, aby vám někdo ukrajoval lidská práva," uvedla Lustigová.
Výstavu v předsálí kinosálu v Malé pevnosti doplňují velkoformátové portréty od fotografky Petry T. Růžičkové. Výstava je součástí akcí spojených pod názvem FestivAL100, který připomíná 100. výročí spisovatelova narození. V prostoru půdního divadla v bývalých Magdeburských kasárnách v Terezíně bude program k dnešní vernisáži pokračovat představením knihy Stories of the Holocaust. Kniha přináší příběhy spojené se zkušeností holokaustu a hledá způsoby, jak toto téma přiblížit současnému publiku.