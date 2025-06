Nyní stavbaři pracují na dokončení 380 metrů dlouhého a 30 metrů vysokého mostu, který je hlavní částí tříkilometrového obchvatu. Ten překonává údolí potoka Hutná a současně i železniční trať.

„Z mostu v tuto chvíli chybí dokončit zhruba 80 metrů hrubé stavby. Následovat budou další drobné práce. S jeho zprovozněním počítáme do konce letošního roku,“ popsal aktuální stav stavbyvedoucí Karel Dittrich.

„Zhotovitel musel napnout všechny síly, zvláště při stavbě mostu. Myslím si, že do konce srpna bude konstrukce mostu a hotová a v prosinci bychom mohli jezdit,“ doplnil pak správce stavby Zdeněk Zálešák.

Uvedl také, že stavbaři eliminovali všechna rizika, která souvisejí se zdejším podložím. Obchvat totiž vede územím, kde je poměrně vysoké riziko sesuvu.

„K tomu bylo uzpůsobeno zakládání nejen mostu, ale i opěrných zdí a následně i tady dělaný odlehčený násep,“ upozornil Zálešák s tím, že mostní piloty jsou zahloubeny do třicetimetrové hloubky. Geologické podloží odborníci sledují pomocí více než sedmi desítek vrtů, ve kterých jsou umístěna speciální čidla.

Obchvat se staví, aby odlehčil obci Žiželice. Silnice I/27 totiž patří k silně vytíženým. V Ústeckém kraji spojuje Litvínov, Most a Žatec a pak pokračuje na Plzeň.

Obyvatele Žiželic roky trápila velká dopravní zátěž včetně hluku a prašnosti. Průjezd obcí pak dělal hlavně v zimě potíže řidičům kamionů, současná silnice je totiž strmá a je na ní několik prudkých zatáček. V obci řešili i několik dopravních nehod, kdy rozjeté vozidlo skončilo v zahradě domu u silnice.

„Na silnici mezi Mostem a Plzní jsou tři velká údolí. Velemyšlves, tady Žiželice a následně Plasy, které obzvlášť pro kamiony byly těžko sjízdné a zdržovalo to a zatěžovalo to nejen komunikace, ale i vlastní dopravu,“ zmínil Dittrich. Most u Velemyšlevsi už stojí, v Žiželicích se dokončuje a u Plas se začíná stavět.

Ředitelství silnic a dálnic zakázku zadalo formou design & build, tedy navrhni a postav. Znamená to, že vybraný projektant silnici také postaví. Zvítězilo sdružení Silnice Group, Eurovia, SMP CZ, Valbek a Geofos s cenou 783 milionů korun bez DPH.