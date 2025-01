Zloděj cukroví z Chomutova byl dopaden

Kriminalistům pomohla nejen vlastní zjištění, ale také poznatky veřejnosti. „Díky tomu zjistili, že vloupání na balkon v mezipatře domu v ulici 17. listopadu má na svědomí 30letý Chomutovan. Nemá však stálé bydlistě a pobývá většinou na ulici,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Přestože tedy policisté v krátké době po krádeži cukroví jeho totožnost znali, nevěděli o jeho aktuálním místě pobytu a bylo třeba jej vypátrat.

„To se jim během pár dní podařilo a dotyčnému již sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Muž se k činu přiznal, prý si všiml, že nějaká paní dává na balkon v mezipatře krabice a hned ho napadlo, že jde o cukroví. Šel tedy do domu, kde vnikl na balkon, a jakmile se ujistil, že v krabicích je opravdu cukroví, všechny čtyři naskládal na sebe a odešel. Zamířil do městského parku a již po cestě svůj lup konzumoval. Když snědl, co mohl, položil krabice se zbytky dobrot poblíž několika bezdomovců a dál se o kořist nezajímalci,“ dodala Glogovská.

Podle zákona mu za tento „sladký úlet“, jímž způsobil okradené dvoutisícovou škodu, hrozí u soudu s ohledem na skutečnost, že na uzamčený balkon vnikl s užitím síly, v krajním případě až dvouleté odnětí svobody.