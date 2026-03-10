Informaci o krádeži kabelového vedení mezi stanicemi Ohníč a Světec dostala policie na linku 158 letos v únoru. Zloděj vyhrabal ze země vedení, následně odřízl a odcizil sedm metrů kabelu, který je součástí zabezpečovacího zařízení. Vedle kolejových obvodů tím vyřadil z činnosti i čtyři návěstidla, která jsou důležitá k řízení železniční dopravy.
Obdobný případ se stal o pár dní později na Lounsku, kde podezřelého zadrželi policisté na místě. „Následným šetřením vyšlo najevo, že má na svědomí i krádež kabelu v teplickém okrese,“ uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.
„Jedná se o známého recidivistu, který již byl za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen k podmíněnému trestu se zkušební dobou až do července letošního roku,“ uvedla Gazdošová. Lhůtu dvaatřicetiletý muž nedodržel a v trestné činnosti pokračoval. Po sdělení obvinění zamířil do vazby, kde bude čekat na soud.
Vlak na Teplicku najel do nastraženého kamení, policie podezírá skupinu dětí
Bezpečnost na železnici na Teplicku minulý týden ohrozilo kamení nastražené na kolejích. „Podezření je, že kameny umístily do kolejiště nezletilé osoby,“ uvedla Gazdošová.
Nikomu z osobního vlaku, který do kamení najel, se nic nestalo. Kameny nejprve přejel nákladní vlak. Šlo o menší kusy. Než si železničáři předali informaci, na kolejích se objevily větší kameny, které po nárazu osobní vlak i dopravu v úseku zastavily.