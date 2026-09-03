Zloděj si odnesl šperky za půl milionu korun

Pachatel se měl dostat přes zamčená vrata u rodinného domu v Libochovicích, rozbít okno budovy a vniknout dovnitř. Zde měl odcizit řetěz s přívěskem ze 14karátového zlata za 300 tisíc korun a šest zlatých prstenů v hodnotě 200 tisíc korun.
S řešením případu pomohly kamerové záznamy – na nich měl být muž, v němž poškozená žena poznala svého expřítele.
Dotyčný se měl ke svému jednání doznat. Policie také zjistila, že muž měl být již dříve za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí až pět let vězení.