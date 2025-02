Zloděj si z obchodu v Litvínově odnesl plechovky s tuňákem

Zloděj do prodejny zavítal na začátku února. „Mezi vystaveným zbožím ho zaujaly konzervy s tuňákem. Dvacet kusů pochutiny za dva tisíce korun vyskládal do igelitové tašky a patrně doufal, že ho nikdo nevidí. Zřejmě neviděl, proto si to zákazník namířil rovnou k východu z prodejny a kolem pokladny měl jen projít bez zaplacení,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Později se muž do obchodu vrátil, tentokrát pro pivo. „Do náruče uchopil dva balíky po čtyřech kusech ,v plechu’ a bez zaplacení mířil opět ke vstupním dveřím,“ popsal mluvčí.

Zde však Berouňan upustil balíky na zem. Jeden z nich se poškodil, muž tedy sebral jen druhý. Když uviděl, že se k němu blíží pracovník ostrahy, z prodejny utekl.

Supermarket však hlídaly kamery, muže proto policisté brzy vypátrali. Ukázalo se, že se jedná o „známou firmu“ – dotyčný byl v souvislosti s majetkovou trestnou činností v posledních třech letech dvakrát trestaný.

Nyní mu hrozí v případě uznání viny až tři roky za mřížemi.