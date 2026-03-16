„Přivolané hlídky přes dveře nejprve zbytečně vyzývaly osoby, aby bytovou jednotku opustily a vyšly ven,“ popsal policejní mluvčí Václav Krieger. Nakonec byt otevřeli hasiči. Dvojice se snažila schovat. „Skrývali se v kuchyni u okna pod dekou. Neúspěšně. Uniformovaní hoši oba podezřelé ve věku 40 a 43 let zadrželi a převezli do cely. Vloupačkou způsobili škodu na majetku několik tisícovek. Poškodili dveře a měli připravené věci ke krádeži,“ uvedl Krieger.
Později vyšlo najevo, že oba byli v minulosti odsouzeni za spáchání majetkových deliktů. Starší se teprve v prosinci vrátil z vězení. V případě uznání viny jim hrozí až tříletý trest.