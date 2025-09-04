Muž si půjčoval na doklady kamaráda, tomu pak chodily upomínky kvůli nesplácení

Transakce muž uzavíral prostřednictvím internetového bankovnictví, přičemž uváděl jméno svého známého, jeho rodné číslo i adresu. Prokazoval se jeho průkazy totožnosti. Tímto způsobem se dostal ke statisícovým půjčkám.
„Při uzavření první úvěrové smlouvy na částku 250 tisíc korun byl úspěšný a banka mu vyplatila úvěr v požadované výši. Vyplacené peníze utratil, splátky nehradil,“ popsala jednání obviněného mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.
Hned následující den muž sjednal stejným způsobem u stejné banky další úvěrovou smlouvu, tentokrát na částku 115 tisíc korun.
„Tento úvěr však již banka nevyplatila, neboť žádost o úvěr byla zamítnuta. Dotyčný se tím nenechal odradit a již o pár dní později to ještě dvakrát zkusil znovu u stejné banky, avšak žádosti o úvěry ve výši 210 tisíc a 130 tisíc korun banka také zamítla,“ uvedla Glogovská.
Muž proto zkusil opět s využitím identity svého kamaráda zažádat o půjčku u jiné banky. Jeho žádost skončila podle Glogovské úspěšně, a to i v dalším případě u jiné banky. Podvodným jednáním se mu podařilo získat dalších 500 tisíc korun, které rovněž nesplácel.
„Jeho poslední pokus podvodně získat znovu 250 tisíc korun už mu nevyšel, žádost o úvěr byla zamítnuta,“ doplnila mluvčí.
Obviněný tak neoprávněně získal od tří bankovních společností 750 tisíc korun. Kdyby byla úspěšná každá jeho žádost o úvěr, škoda by dosahovala částky bezmála 1,5 milionu korun.
Poškozený na podvod přišel ve chvíli, kdy mu začaly chodit upomínky kvůli nesplácení úvěrů. Jeho známý se mu přiznal a slíbil, že začne peníze splácet. To se ale nestalo, naopak hříšník přestal komunikovat.
„Poškozený se tedy obrátil na policii a po prověření případu a zajištění důkazů vyšetřovatelka pětatřicetiletého muže obvinila ze spáchání zločinu úvěrového podvodu ve stadiu pokusu,“ dodala Glogovská