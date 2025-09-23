„Řešením byla aplikace antikoncepčního čipu. Kdo by ale čekal, že jej dostala samice, ten se mýlí. Čip jsme aplikovali samci,“ uvedl k opatření před nakrytím zoolog Petr Haberland.
„U kočkovitých šelem je ze zdravotního hlediska lepší podávat antikoncepci samcům, protože u samic hrozí v souvislosti s antikoncepcí rakovinné bujení a další komplikace,“ doplnil zoolog.
Podávání antikoncepce zvířatům v zoologických zahradách patří mezi ne zcela probádané oblasti. Teprve vznikají podrobnější návody, jaké přípravky a v jakém množství je vhodné použít u konkrétních druhů zvířat.
„Účinek čipu se tak protáhnul na delší dobu, než jsme čekali. Zatímco koordinátor chovu již množení opět povolil, u našeho rysa se stále projevovaly účinky antikoncepce. Už jsme se obávali, že jsme rysa antikoncepcí úplně vyřadili z chovu, protože poměrně ztloustnul a přestal mít o říjnou samici zájem. Ale naštěstí jsme letos hned po novém roce opět pozorovali pokusy o páření,“ popsal dění zoolog.
Napoprvé samice nezabřezla, podařilo se to při druhém mrouskání. „Proto se kotě narodilo až na konci července,“ podotkla mluvčí zoo Alena Houšková.
Teď je tedy mládě necelé dva měsíce staré. Pohlaví zoo zatím nezná. Samice se samcem si potomka bedlivě střeží. Matka ho dlouhou dobu schovávala v porodní boudě a až v posledním týdnu začali chovatelé pozorovat, že se mládě více osměluje, vychází ven a začíná zkoumat okolní svět.
„Že se mládě narodilo jen jedno, ač běžně bývají ve vrzích rysů dvě až tři, výjimečně i pět koťat, připisujeme ještě dozvukům působení antikoncepce a také vyššímu věku rodičů,“ míní zoolog.
Chovný pár rysů sestavila děčínská zoo v roce 2016. Samec je dvanáctiletý a pochází ze Zoo Liberec, samice je desetiletá a přicestovala ze Zoo Hluboká. Společně odchovali v minulosti již čtyři mláďata, letošní je tedy jejich pátým potomkem.