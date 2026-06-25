Zoo v Ústeckém kraji instalují mlžítka pro návštěvníky, ochlazují zvířata

Autor: ČTK
  19:04aktualizováno  19:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zoologické zahrady v Ústeckém kraji instalují v areálech mlžítka pro návštěvníky. Zvířata ochlazují vodou, některá dostávají zmrzliny. Do zooparku v Chomutově dovážejí led z nedalekého zimního stadionu, zjistila dnes od zástupců institucí ČTK.

"Všechna zvířata mají přístup do vnitřních expozic," řekl ČTK vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland. Pokud mají ve výběhu stín, mohou expozice střídat. Některé druhy jsou po dobu vedra trvale umístěny ve vnitřních ubikacích, kde je návštěvníci neuvidí. Haberland podotkl, že komfort zvířat musí v takovém případě převažovat nad zájmem návštěvníků.

Kropení vodou si užívají lamy. "Vlezou si pod proud vody a nechají se namočit," uvedl Haberland. Opice a medvědi dostávají ovocné zmrzliny.

Mlžítka mají v areálu ústecké zoo. Návštěvníci, převážně školní kolektivy, chodí do zoo většinou dopoledne. "Odpoledne je méně lidí," podotkla mluvčí zoo Veronika Schranková. Zoologická zahrada myslí také na psí návštěvníky, kteří mají po areálu rozmístěné misky s vodou, která se pravidelně vyměňuje. Směrem ke zvířatům přijala zoo rovněž některá opatření, aby jim parné dny ulehčila. Chovatelé sprchují pštrosy a lamy. Lemurům a rosomákům sibiřským dávají ovocné zmrzliny. "Pro zvířata je nejdůležitější přístup k čisté vodě, a mají probíhačky, což znamená, že si mohou vybrat, že jsou ve stínu nebo venku," dodala mluvčí.

Zoopark v Chomutově sází na kropení vodou a mlhovače, které oceňují třeba losi nebo jeleni bucharští. ČTK o tom informoval mluvčí instituce Matěj Maršík. "U vybraných druhů, jako jsou rosomáci či pižmoni, doplňujeme také čerstvý led, za který děkujeme zimnímu stadionu Rocknet Aréna, spadajícímu pod společnost Kultura a sport Chomutov," uvedl ředitel zooparku Vít Lukáš.

V zooparku je díky množství stromů dostatek stínu, ve kterém nacházejí úkryt jak návštěvníci, tak zvířata ve výbězích. V některých expozicích je také tekoucí voda nebo jezírka, která v horkých dnech hojně využívají například buvoli domácí nebo medvědi hnědí. "Kombinací těchto opatření zoopark vytváří podmínky, které zvířatům pomáhají lépe zvládat vysoké teploty a udržovat jejich pohodu i během nejteplejších dnů," dodal mluvčí.

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