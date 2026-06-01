Zoo v Ústí získala samce levharta cejlonského

Autor: bc
  6:59
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má nového obyvatele, samce levharta cejlonského. Tříletou šelmu sem přivezli z italské Zoo d’Abruzzo.

Samec levharta cejlonského, který přicestoval do ústecké zoo z Itálie | foto: archiv Zoo Ústí nad Labem

Samec vytvoří chovný pár s mladou samicí, která na sever Čech přicestovala už loni z Jihlavy.

Levhart cejlonský je poddruh levharta, který se ve volné přírodě vyskytuje pouze na Srí Lance. Je schopen ulovit zvířata až do velikosti mladého buvola. Od ostatních poddruhů levhartů se odlišuje tmavší srstí s menšími, hustěji rozmístěnými skvrnami.

Ve volné přírodě jich žije pouze kolem 800. Podle norem Mezinárodního svazu ochrany přírody je levhart cejlonský veden jako ohrožený. Hlavní hrozbou je pro tuto šelmu nelegální lov.

