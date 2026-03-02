„Život tráví v potemnělém podrostu deštných lesů, kde většinou nehnutě sedí na tenkých kmíncích mladých stromků a na liánách. Trpělivě čekající na kořist, která k nim sama přijde,“ popisuje zvířata mluvčí zoo Veronika Schranková.
Dodává, že v nebezpečí zůstávají bazilišci přilboví nehybní, nebo se maskují za větvičku. Dokážou dokonce měnit barvu a kresbu kůže, což jejich maskování ještě zdokonaluje.
Bazilišky přilbové lze podle databáze ZIMS vidět jen ve třech institucích v celé Evropě – kromě zoologické zahrady Ústí nad Labem ještě v německé Zoo Neuwied a v Shuttleworth College Animal Centre ve Velké Británii.
Novou expozici najdou návštěvníci ústecké zoo v horním patře pavilonu Exotária.