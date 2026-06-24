Zoopark Chomutov začal s částečnou výměnou opěrných zdí kolem výběhu zubrů

Zoopark Chomutov začal s částečnou výměnou opěrné zdi kolem výběhu zubra evropského, prvního druhu, který rezervace začala chovat. Zvířata jsou umístěná v náhradních prostorech. Některé betonové konstrukce byly ve velmi špatném stavu. Novinářům to řekl náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).
Výběh vznikl před 50 lety. Část opěr už stihl zoopark odstranit. Podle Bociana do některých stačilo jen strčit a samy spadly. "Abychom byli i ekonomicky efektivní, tak se nemění výběh kolem dokola, ale vybraly se části zdí, které byly v havarijním stavu," uvedl Bocian. Město ze svého rozpočtu za náhradu nejhorších částí zaplatí asi sedm milionů korun. Beton nahradí gabionové zdi, přibude zeleň. "Město to vnímá jako historický dluh na zooparku," dodal Bocian.
Od začátku roku vede zoopark vystudovaný zoolog Vít Lukáš. Před ním vedl areál Tomáš Ondrášek, který skončil po dohodě s vedením města. Nahradil Věru Fryčovou obviněnou v kauze údajných machinací s tendry. Město chtělo v čele vedení někoho, kdo zoopark povede deset a více let. S novým ředitelem je město spokojené. Od vizí, které představil ve výběrovém řízení, podle vedení radnice neustoupil a některé už začal realizovat. Jde třeba o opravu terária. Připravuje úpravu mokřadů, zavádí technické úpravy u vstupů.
Zoopark Chomutov patří k vyhledávaným cílům výletníků. Ročně ho navštíví téměř 300.000 lidí.