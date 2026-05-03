Zřízením CHKO Krušné hory se úřady dál zabývají, termín vzniku není jasný

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) pokračují ve vypořádávání připomínek a námitek k uvažovanému zřízení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) odhadl, že rozlohou největší CHKO v Česku vznikne ještě letos. Mluvčí AOPK Karolína Šůlová ČTK informovala, že v současné době není možné termín dokončení procesu odhadnout. Současný ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ČTK řekl, že chce o CHKO mluvit s místními.
"Agentura ochrany přírody a krajiny ČR průběžně zpracovává odborná stanoviska v ministerstvem vedených správních řízení o námitkách," uvedla Šůlová. Poté, co tato část procesu skončí, by mělo následovat nařízení vlády. "S ohledem na složitost procesu je momentálně nemožné odhadnout horizont dokončení procesu," řekla mluvčí.
Některým obcím se nelíbil způsob, jakým byly o připravované CHKO informované. Podle Šůlové zástupci AOPK jednali se samosprávami opakovaně, některá setkání byla za účasti veřejnosti. "Názory obcí se vyvíjejí v čase mimo jiné v závislosti na složení zastupitelstev," uvedla mluvčí na dotaz, s jakými připomínkami se AOPK například vypořádává. "Snahou resortu životního prostředí je vypořádat připomínky a hledat taková řešení, která umožní rozvoj obcí a regionu při zachování dochovaných přírodních a krajinných hodnot území, jejichž ochranu má za cíl CHKO zajistit," uzavřela mluvčí.
S vyhlášením CHKO by měli podle Červeného souhlasit hlavně obyvatelé oblasti. "Je vždycky velmi pěkné, že někdo na úřední židli si vezmi mapu a začne dělat kroužky a řekne si, že to bude pěkné, ale zapomíná na to, že ti lidé tam žijí, že pak potřebují specifická povolení na opravu domů, na to, jak tam mohou žít a podnikat," řekl ministr. Doplnil, že si chce místní vyslechnout. Termín případné schůzky nesdělil.
CHKO Krušné hory by měla být s rozlohou kolem 1200 kilometrů čtverečních největší v České republice. Měla by zahrnovat území od Kraslic na Sokolovsku v Karlovarském kraji po Děčínský Sněžník v Ústeckém kraji. Krušné hory jsou nyní jediným pohořím v Česku, které nemá ucelenou ochranu.