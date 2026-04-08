ZŠ Nová v Ústí n. L. se bude zhruba za 20 mil. Kč částečně rekonstruovat

Základní škola Nová na Střekově v Ústí nad se bude přes léto částečně opravovat. Město hledá stavební firmu a dodavatele IT vybavení. Přestavba a nákup techniky vyjde zhruba na 20 milionů korun. Evropská dotace z operačního programu Spravedlivá transformace pokryje zhruba 16,5 milionu korun. Zbylé náklady uhradí město. Novinářům to řekl radní Pavel Tošovský (nez.).
"Bude se upravovat vestibul, šatny, šatní skříňky. Vznikne učebna virtuální techniky, budou se přestavovat učebny přírodních věd a hudební výchovy," uvedl Tošovský. Práce začnou na konci června a skončí v polovině srpna, aby nenarušily chod školy.
Vstup do školy, na toalety i do učeben bude po opravách bezbariérový. V plánu je také modernizace kuchyně, město zatím veřejnou zakázku nevyhlásilo.
Opravovat se začne také základní škola Mírová na Severní Terase. Stavba je v nejhorším stavu ze všech školních budov ve městě. Děti budou po dobu rekonstrukce docházet do nedaleké budovy bývalého gymnázia.
Na opravu má samospráva předběžně schválenou dotaci ve výši 63 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Ústí nad Labem musí investici nejprve zaplatit, dotaci dostane, až bude škola opravená. Škola na Severní Terase bude mít nové zateplení, okna a dveře nebo osvětlení.