„Součástí zrekonstruované budovy jsou i dvě moderní dílny. Každá je vybavena masivními bukovými pracovními stoly, kompletním nářadím, 28 notebooky a dvěma 3D tiskárnami,“ uvedla dále mluvčí Loun Pavla Kutlu.
Nová je také jazyková učebna. Je vybavena například sluchátky a notebooky, které umožňují učiteli pracovat s celou třídou i jednotlivými žáky a průběžně sledovat jejich práci.
„Budova je díky novému modernímu výtahu také kompletně bezbariérová a má i bezbariérové toalety,“ dodala Kultu. Rekonstrukce a následné dovybavení budovy vyšly na téměř 46 milionů korun, část nákladů pomohla pokrýt dotace.