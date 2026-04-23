Zubní ordinace v děčínském Bynově díky dotaci města zůstane

Autor: vlm
  5:59
Zastupitelé Děčína schválili dotaci ve výši 1,05 milionu korun, která pomůže zajistit pokračování stávající zubní ordinace v místní části Bynov.

Ta by jinak po odchodu současné lékařky zanikla a zhruba dvě tisícovky pacientů by zůstaly bez péče.

„Současná lékařka plánuje ukončit praxi na konci letošního června. Její ordinaci chce převzít stomatoložka Dominika Nečasová, která ji zároveň plánuje zmodernizovat. Ordinace zůstane ve stejných prostorách a pacienti budou moci pokračovat u nové lékařky bez přerušení od září letošního roku. Díky dotaci bude možné nakoupit nové zubařské křeslo, rentgen a další potřebné vybavení,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.

