Zvoleným kandidátem na rektora UJEP je opět Koutský, získal 27 z 39 hlasů

Kandidátem na rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem pro další funkční období bude opět Jaroslav Koutský. Akademický senát ho dnes zvolil pro další čtyřleté funkční období. Získal 27 z 39 odevzdaných platných hlasů. V následujících čtyřech letech chce pokračovat v posilování role univerzity v Ústeckém kraji. Řekl to po volbě novinářům. Rektory na návrh univerzit jmenuje prezident.
Koutský řekl, že má z výsledku radost a je za něj vděčný. "Zároveň myslím, že i kolegové kandidáti byli kvalitní a jsem rád, že všechno probíhalo velice pěkným akademickým způsobem, takže mám radost," uvedl. Za důvod podpory, kterou získal, považuje mimo jiné důraz na kontinuitu vedení. "Přece jenom teď jsem to dělal čtyři roky. Myslím si, že mnoho věcí se podařilo," dodal.
V dalším funkčním období chce navázat na dosavadní snahu posilovat postavení univerzity v regionu. Podle Koutského jde o dlouhodobý úkol. Za zásadní téma příštích čtyř let označil také nový vysokoškolský zákon, který podle něj bude pro univerzitu klíčový.
Koutský se domnívá, že se univerzitě podařilo otevřít kampus více veřejnosti. Areál podle něj stále častěji slouží obyvatelům Ústí nad Labem jako místo, kde tráví odpoledne nebo víkendy. Univerzita chce v tomto směru pokračovat. Přetrvávajícím problémem naopak zůstává parkování. Počet parkovacích míst se podle rektora nezměnil a vedení hledá způsoby, jak lépe využívat ta nynější.
O funkci rektora se letos ucházeli čtyři kandidáti. Mezi nimi byl bývalý rektor Martin Balej, který univerzitu vedl v letech 2015 až 2023 a nyní působí jako prorektor, Jiří Orava, vedoucí Katedry environmentální chemie a technologie na Fakultě životního prostředí, a Michal Varady, děkan Přírodovědecké fakulty.
Více kandidátů bylo podle Koutského přínosem. "Považuji za dobré, že akademická obec může vybírat ze širšího spektra programů, scénářů, tváří," řekl.
Nové funkční období rektora má začít 18. března 2027 a skončit 17. března 2031. Proti průběhu volby je možné podat stížnost do 26. října. Pokud žádná stížnost nedorazí nebo ji senát vyhodnotí jako neopodstatněnou, má předseda akademického senátu 15 dnů na předložení návrhu na jmenování rektora prostřednictvím ministerstva školství prezidentovi republiky.