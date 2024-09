Ve Věžnici na Českomoravské vysočině fouká nejen ze strnišť. Obci je totiž na správném místě

Nad malou obcí na Českomoravské vysočině, na půl cesty mezi Havlíčkovým Brodem a Polnou, se také tyčí dva velké větrníky. Už patnáct let tady vyrábějí energii z větru. Nestojí tu náhodou, jsou v ose zdejší „větrné stezky“, jak si ji energetici na území Česka zmapovali a jak ji nazývají.

Prezident Klaus projevil nesouhlas

„Myšlenka na větrnou elektrárnu se rodila ještě před mým nástupem do funkce, s nápadem přišel tehdejší starosta pan Málek. Původní představa byla, že by větrníky vyráběly elektřinu pro potřebu obce, nakonec došlo k dohodě s ČEZem, který nápad odkoupil a provozuje ho,“ říká starosta Drahoš.

Dva velké větrníky na vršku nad obcí Věžnice na Havlíčkobrodsku vyrábějí elektřinu už patnáct let. Obec se nachází v ideálním větrném koridoru, dní bez větru je tu přes rok minimálně.

Důvod, proč Věžnice nakonec „přehodila“ větrné elektrárny na velkou společnost, byla velká finanční náročnost. Větrníků mělo ve zdejším větrném parku být původně devět, ale některé z okolních obcí se vyslovily proti. Mezi těmi, kdo se k elektrárně vyslovili negativně, byl při své návštěvě Českomoravské vysočiny i tehdejší prezident Václav Klaus. „Po patnácti letech provozu nemohu konstatovat nějaký odpor, zvykli jsme si, samozřejmě na začátku se to stoprocentně všem nezamlouvalo, ale teď to běží a bez nějakých výhrad,“ vysvětluje historii starosta.

Dvě „tyče“ s velkými listy vrtulí vyrábějí energii v podstatě nepřetržitě. Věžnice se nachází ve zmapovaném větrném koridoru, dnů, kdy tu nefouká, je stejně málo, jako je tady v zimě slunečních dnů. K tomu, aby vítr vyráběl energii přímo pro obec, nakonec nedošlo, současné nastavení je klasické – elektřina jde do sítě a obec má smlouvu na dodávky právě od ČEZu. Ten ale Věžnici platí za oba větrníky přibližně půl milionu korun, které se k úhradě energie hodí. „Máme čističku odpadních vod, ta je největším žroutem,“ říká David Drahoš.

Věžnice je typická středně velká vesnice na větrné Českomoravské vysočině. Sílu slunce i větru se tu snaží využívat.

O budoucnosti přemýšlejí, třikrát ale měří a počítají

O nějaké budoucí energetické soběstačnosti obec pochopitelně uvažuje, všechno si ale pečlivě propočítávají, a jak Drahoš připomíná, konzultuje se to i v rámci mikroregionu. Ve Věžnici nemůžete nevidět, že střechy některých domů už pokrývají fotovoltaické panely, jedná se ale o soukromé objekty. Obec má ale už studii na sluneční energii i pro obec. „Ideální by bylo propojení v rámci obce, ne přes stávající distribuční soustavu, abychom šetřili za distribuční poplatky. Jedná se ale o větší investici, museli bychom vymyslet, jak energii spotřebovávat, když slunce svítí, nebo jak ji uchovávat. Musíte v obci, která má kolem 450 obyvatel a nějaký omezený rozpočet, všechno stále propočítávat, ne dělat něco, co je právě populární,“ říká starosta Věžnice. Každopádně připomíná, že o moderních energetických zdrojích a co nejmenší závislosti samozřejmě přemýšlejí, setrvávat na tom, co funguje desítky let, není pro ně dogma. Musí to ale technicky i finančně sedět.

Nabídky na takový systém obecní úřad dostává, hlásí se i jiní dodavatelé energií. „Netvrdím, že některé nejsou finančně zajímavější a nižší než od ČEZu, ale na druhou stranu je to velká a stabilní firma, sázíme i na jistotu, což je pro nás důležité,“ zdůrazňuje David Drahoš. Připomíná, že navíc měli štěstí před třemi lety, ještě před válkou a energetickou krizí, že uzavřeli fixaci na elektřinu na tři roky a tím přečkali nejtěžší období.