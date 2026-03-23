Velikonoce - příchod jara a příprava hrobů na léto

V posledních několika staletích se dokonce Velikonoce považují za nejvýznamnější křesťanský svátek.
Prastarý původ těchto svátků však sahá až do dávné historie, kdy na našem území pobývaly slovanské a germánské kmeny. Jejich lidové oslavy splynuly s pohanskými slavnostmi jara, během nichž si připomínaly procitnutí přírody ze zimního spánku, oslavovaly příchod nového období a loučili se s končící zimou, temnou polovinou roku.
Při hlubším zkoumání původu Velikonoc je možné zjistit, že se jako náboženské svátky poprvé objevují u Židů. Kristovo ukřižování kolem roku 30 našeho letopočtu se událo blízko významného židovského svátku pesach, který je památkou na vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Některé symboly Velikonoc jakožto univerzální symboly jara a plodnosti lze dokonce vystopovat například až do starověkého Egypta.
A jak vnímáme Velikonoce dnes? Pro většinu z nás, v dnešní uspěchané době, mohou být především momentem k zamyšlení a zastavení se. Svátky si většinou užíváme v kruhu svých nejbližších a zároveň vzpomínáme i na ty, kteří už odešli do Království nebeského. Po vzoru našich slovanských a germánských předků se před Velikonocemi nebo během nich vydáváme na hřbitovy, abychom naše zesnulé uctili vzpomínkou a připravili jejich hroby na léto.
Pokud budete shánět nějaké náhrobní zboží a hřbitovní doplňky, v Pietě vám vše ochotně a rádi předvedou. Jejich pobočky najdete v Plzni, ve Starém Plzenci, Rokycanech, Horní Bříze a v Blovicích. Na všech pobočkách najdete například lampičky, vázy z kovových materiálů, ze skla či plastu, petrolejky včetně náhradních dílů, lampového oleje, fotoskříňky a fotostojánky, skříňky na urny, sklípky na urny a ozdobné obaly na urny z plastu, hliníku, anticorro a mědi. V případě speciálního požadavku zajistí jeho objednání.
Pro bližší informace navštivte internetové stránky www.pietaplzen.cz nebo volejte na číslo 602 167 167.