Velký Špalíček je tu pro Vás již 24 let!

Co se za vašeho působení změnilo?
Snažíme se naplnit náš cíl - učinit Velký Špalíček oblíbenou destinací, nabízející návštěvníkům příjemné a atraktivní prostředí pro nákupy, zábavu i setkávání. Investovali jsme nejen do nových technologií, ale především do rekonstrukce obchodních prostor. Inovací prošly vstupní portály, v centru byla osazena nová dlažba, instalováno úsporné osvětlení, opláštění eskalátorů, vyměněny bezpečnostní prvky a zavěšeno nové prostorové logo. Věříme, že návštěvníci i zaměstnanci ocení nově zrekonstruované toalety. V uplynulých týdnech byla dokončena i úprava okolí zadního vstupu do centra včetně zeleně.
A vaše další plány?
Budeme se i nadále snažit Velký Špalíček rozvíjet a modernizovat tak, aby se počet návštěvníků zvyšoval a rádi se do centra vraceli.
Co nyní vaše OC nabízí?
Velké oblíbenosti zákazníků se těší Cinema City, jediné multikino v centru Brna. Na obchodní ploše téměř 13 tisíc m2 dále nabízí své zboží dlouhodobě prodejna C&A, nyní v nově zrekonstruovaných zvětšených prostorách, dalšími stálicemi je DM drogerie, Dráčik, CCC, Rebio, Goldex, Hexagona, SKINY, Hudy sport, Kitos a Curaprox. Z novějších konceptů nabídku doplnilo dvoupatrové knihkupectví Martinus, supermarket Albert, prodejny Tescoma, SCANquilt, YES, Nstyle a Fantazim. Zákazníci najdou v centru také řadu služeb a gastronomických provozů.
Pro ty, kdo by snad Špalíček neznali, můžete ještě něco doplnit?
Špalíček nabízí návštěvníkům i v centru města tolik vyhledávané podzemní parkování. Součástí objektu jsou také pronajímané kancelářské prostory i byty.
Strategická poloha Špalíčku mezi Novou a Starou radnicí, Dominikánským náměstím a Zelným trhem je vyhledávanou trasou místních i zahraničních turistů.
Je propojen obchodními pasážemi v jedné ose s ulicí Starobrněnskou a Dominikánskou a v druhé se Šilingrovým náměstím až do ulice Panské. A také ze všech stran dostupný MHD.
Jsem přesvědčen, že po 24 letech úspěšného fungování je Velký Špalíček neodmyslitelnou součástí centra Brna a je vyhledávaným místem, ve kterém to žije a které se stále rozvíjí.