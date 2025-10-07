Velký Špalíček je tu pro Vás již 24 let!

Od podzimu roku 2020 je novým vlastníkem tohoto obchodního centra Biskupství brněnské. Povídáme si s Pavlem Králem, jednatelem společnosti Velký Špalíček s.r.o., která jako samostatná organizace obchodní centrum spravuje.

Velký Špalíček je tu pro vás již 24 let

Co se za vašeho působení změnilo?

Snažíme se naplnit náš cíl - učinit Velký Špalíček oblíbenou destinací, nabízející návštěvníkům příjemné a atraktivní prostředí pro nákupy, zábavu i setkávání. Investovali jsme nejen do nových technologií, ale především do rekonstrukce obchodních prostor. Inovací prošly vstupní portály, v centru byla osazena nová dlažba, instalováno úsporné osvětlení, opláštění eskalátorů, vyměněny bezpečnostní prvky a zavěšeno nové prostorové logo. Věříme, že návštěvníci i zaměstnanci ocení nově zrekonstruované toalety. V uplynulých týdnech byla dokončena i úprava okolí zadního vstupu do centra včetně zeleně.

A vaše další plány?

Budeme se i nadále snažit Velký Špalíček rozvíjet a modernizovat tak, aby se počet návštěvníků zvyšoval a rádi se do centra vraceli.

Co nyní vaše OC nabízí?

Velké oblíbenosti zákazníků se těší Cinema City, jediné multikino v centru Brna. Na obchodní ploše téměř 13 tisíc m2 dále nabízí své zboží dlouhodobě prodejna C&A, nyní v nově zrekonstruovaných zvětšených prostorách, dalšími stálicemi je DM drogerie, Dráčik, CCC, Rebio, Goldex, Hexagona, SKINY, Hudy sport, Kitos a Curaprox. Z novějších konceptů nabídku doplnilo dvoupatrové knihkupectví Martinus, supermarket Albert, prodejny Tescoma, SCANquilt, YES, Nstyle a Fantazim. Zákazníci najdou v centru také řadu služeb a gastronomických provozů.

Pro ty, kdo by snad Špalíček neznali, můžete ještě něco doplnit?

Špalíček nabízí návštěvníkům i v centru města tolik vyhledávané podzemní parkování. Součástí objektu jsou také pronajímané kancelářské prostory i byty.

Strategická poloha Špalíčku mezi Novou a Starou radnicí, Dominikánským náměstím a Zelným trhem je vyhledávanou trasou místních i zahraničních turistů.

Je propojen obchodními pasážemi v jedné ose s ulicí Starobrněnskou a Dominikánskou a v druhé se Šilingrovým náměstím až do ulice Panské. A také ze všech stran dostupný MHD.

Jsem přesvědčen, že po 24 letech úspěšného fungování je Velký Špalíček neodmyslitelnou součástí centra Brna a je vyhledávaným místem, ve kterém to žije a které se stále rozvíjí.

