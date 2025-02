Krizová varování, včasné upozornění na poplatky, ale i digitální minireferenda. To všechno nabízí chytrá komunikace Munipolis skrze zasílání zpráv obcí pro zaregistrované obyvatele. Tato možnost se těší stále větší oblibě. Oproti loňskému roku se počet obcí s takzvanou chytrou komunikací zvýšil o více než 850 na 3 208. A zatímco v městech nad pět tisíc obyvatel byla padesátiprocentní hranice v pokrytí překonána již v minulých letech, od loňska s občany moderně komunikuje již každá druhá obec celkově – včetně například malých lokálních osad.

Vůbec nejvíce samospráv chytrou komunikaci nabídlo v Ústeckém kraji – celkem 61,5 procenta. Hned na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj se 60,1 procenta samospráv. Na třetím místě se pak umístil kraj Moravskoslezský (58,5 procenta samospráv). Naopak nejméně s občany chytře komunikují na Vysočině (45 procent obcí), v Jihočeském kraji (42 procent obcí) a v Plzeňském kraji (37,5 procent obcí).

Typy komunikace: S – specific = konkrétní. Samospráva vždy ví, co, kdy a komu říká. Vzhledem k tomu, že neexistuje ucelená databáze osobních kontaktních údajů občanů, musí si ji samosprávy vybudovat a aktualizovat samy M - measurable = měřitelná. Vedení obce díky tomu ví, ke komu se zpráva dostala a ke komu nikoli a podle toho může dále rozhodovat. Zároveň snadno zjistí, jaké kanály jsou právě pro její obyvatele ty pravé.

A – agreed = vyžadovaná. V případě chytré komunikace dostávají informace pouze ti, kteří o ně mají zájem. Pouze tak bude mít každá zpráva patřičnou pozornost. Obce proto musí umět občany rozdělit do skupin podle typu informací (např. rezidenty, seniory, pejskaře, chataře...)

R – reciprocal = vzájemná. Protože pouze dialog může výrazně zvýšit kvalitu informovanosti samospávy. Vedení obce musí mít informace od občanů pro své rozhodování a musí mít možnost zapojit občany do obecních procesů. K tomu slouží například elektronická referenda nebo ankety, ale také možnost nahlašovat podněty.

T – timed = načasovaná a v reálném čase. Pokud neumím komunikaci naplánovat anebo není možné komunikovat kdykoli a odkudkoli

„Pro obce je přímé spojení se všemi občany, kteří mají o spolupráci zájem, klíčové. Je to jeden z mála skutečně efektivních a zároveň levných kanálů, jak zvyšovat spokojenost obyvatelů i životní úroveň obce. Jedná se o rychlou cestu, jak společně identifikovat a mnohem rychleji a lépe řešit problémy nebo například přerozdělovat investice,“ zmiňuje výhody chytré komunikace specialista Ondřej Švrček, zakladatel komunikační sítě Munipolis. „A pochopitelně se jedná o naprosto klíčovou věc v době krize.“

To je ostatně příklad zmiňovaného Jihočeského kraje, který se stal skokanem roku. Během jediného roku zde stoupl počet obcí s chytrou komunikací o celou stovku – v relativních hodnotách o skoro 62 procent. Hlavní důvod? Především loňské povodně, při kterých samosprávy zjistily, že nedokážou své občany efektivně hromadně oslovit.

„Podobně jako při vypuknutí koronavirové pandemie, i loni se na nás ve velkém obracely obce právě v době povodní. Potřebovaly rychlý a spolehlivý kanál, kterým by během chvíle dokázali oslovit stovky nebo tisíce obyvatel v obci,“ zmiňuje Švrček. „Z realizovaných výzkumů následně vyšlo, že to byl právě spolehlivý obecní servis do telefonů občanů, který pomohl situaci zvládnout a zachránil majetek i životy.“

Povodně zvedly zájem občanů i počet rozeslaných zpráv

Počet obyvatel, registrovaných do komunikační sítě Munipolis, stoupl v loňském roce na 825 tisíc. Za posledních pět let je to více než zdvojnásobení jejich počtu. Tomu také přímo úměrně roste počet sdělení, které samosprávy rozesílají. Celkem loni rozdistribuovali více než 73 milionů zpráv, varování anket, minireferend nebo dalších informací. Velkou roli hrály již zmiňované povodně, které extrémním způsobem navýšily především počet krizových SMS zpráv. V přepočtu na hlavu tak loni nejčastěji komunikovaly obce Olomouckého kraje (průměrně 117 zpráv na příjemce), Vysočiny (průměrně 113 zpráv na příjemce) a Moravskoslezského kraje (průměrně 109 zpráv na příjemce).

Zdaleka nejvíce komunikovaly obce pomocí emailových kampaní (37 milionů), zpráv přímo do aplikace smartphonu (skoro 30 milionů), 6,5 milionu pak bylo rozesláno SMS zpráv.

„Ukazuje se zároveň pozitivní trend. Roste počet obcí, které se neomezují na prosté rozesílání novinek, ale snaží se s občany skutečně komunikovat. Vybízejí je k dialogu, sbírají zpětnou vazbu například ve formě obecních podnětů, sází na participační rozpočty nebo minireferenda,“ vypočítává Švrček. „Česko je díky tomu v chytré komunikaci právem na evropské špičce.“

Růst digitální komunikace v krajích:

Obce s chytrou komunikací Celkem obcí Meziroční nárůst Z celkového počtu obcí 2020 2021 2022 2023 2024 Praha 20 28 32 28 29 57 3,57% 50,87% Jihomoravský 152 308 322 343 405 673 18,08% 60,18% Moravskoslezský 92 126 133 144 175 299 21,53% 58,53% Liberecký 47 89 95 101 123 215 21,78% 57,21% Ústecký 88 137 149 161 218 354 35,40% 61,58% Olomoucký 89 147 156 162 215 398 32,72% 54,02% Karlovarský 34 45 51 53 76 132 43,40% 57,58% Zlínský 54 98 110 114 161 305 41,23% 52,79% Královéhradecký 69 134 149 189 240 448 26,98% 53,57% Středočeský 167 321 347 356 545 1145 53,09% 47,60% Pardubický 62 116 148 198 253 451 27,78% 56,10% Plzeňský 60 108 120 128 189 501 47,66% 37,72% Vysočina 73 149 168 203 317 704 56,16% 45,03% Jihočeský 76 128 154 162 262 623 61,73% 42,05% Celkem v ČR 1083 1934 2600 2342 3208 6305 36,98% 50,88%

Zdroj: Komunikační platforma Munipolis